Hurja video kehän laidalta: Pelästynyt Tyson Fury anoi armoa tyrmäämälleen Dillian Whytelle

Brittinyrkkeilijä Tyson Fury puolusti WBC-liiton mestaruusvyötään 94 000 katsojan edessä Lontoossa.

Nyrkkeilijä Tyson Fury tyrmäsi Dillian Whyten raskaan sarjan MM-ottelussa Lontoon Wembleyllä varhain sunnuntaiaamuna. Tappioton Fury jatkaa WBC-liiton mestarina.

206-senttinen Fury hallitsi kehän tapahtumia ensimmäisestä kongin kumahduksesta saakka. Yli kymmenen senttiä vastustajaansa lyhyempi Whyte pyrki jatkuvasti lähietäisyydelle, mutta levollisesti otellut Fury väisti heijarit. Ulottuva mestari piti etäisyyden ja naputteli hyviä osumia Whyteen.

Näyttävä tyrmäyslyönti nähtiin kuudennen erän lopussa. Fury upotti painavan kohokoukun Whyten leukaan ja tämä rojahti kanveesiin. Whyte nousi ylös mutta oli täysin sekaisin. Kehätuomari Mike Lyson keskeytti ottelun, kun Whyte horjahti hänen syliinsä.

Dillian Whyte pysähtyi Tyson Furyn kohokoukkuun.

Furyn kanta ottelun jatkamiseen oli selvä. BT Sportin julkaisemalla, kehän laidalta kuvatulla videolla näkyy, kuinka Gypsy King karjuu tuomarille, että tämän on keskeytettävä kamppailu.

Jopa hieman säikähtäneeltä vaikuttava Fury levittelee kehän toisella puolella käsiään ja huutaa ”stop”.

Fury, 33, kehui mittelön tauottua Whyteä, 35, entistä sparrivastustajaansa ja ystäväänsä.

– Dilian Whyte on soturi ja uskon, että hän on vielä jonain päivänä maailmanmestari. Hän on vahva kuin härkä ja hänellä leijonan sydän, mutta nyt hän sekaantui planeetan parhaimpaan mieheen, Fury julisti BT Sportille.

Fury vakuutti tyrmäysvoittonsa jälkeen lopettavansa nyrkkeilyuransa. Hän kertoi panostavansa jatkossa näytösotteluihin. Seuraavaksi vastustajaksi povataan UFC-mestaria Francis Ngannouta, joka seurasi sunnuntaiyön ottelu paikan päällä.

Kaksikko keskusteli kehässä matsin jälkeen.

– Siitä tulee spesiaali ottelu – sellainen, jota ei ole vielä nähty lajimme historiassa, Fury sanoi Talksportin mukaan.

Furyn rekordi ammattilaisena on tolkuton 32–0–1. Whytellä on tilillään 28 voittoa sekä kolme tyrmäystappiota, Furya, Anthony Joshuaa ja Aleksandr Povetkinia vastaan.