Brittilehti: Raskaan sarjan uusintaottelun suunnitelmat menivät uusiksi

Oleksandr Usykin ja Anthony Joshuan uusintaottelusta tihkui lisätietoa.

Raskaan sarjan olympiavoittaja Oleksandr Usyk kukisti hallitsevan maailmanmestarin Anthony Joshuan syyskuussa Lontoossa. Ukrainalainen vei britiltä kolmen liiton mestaruusvyöt.

Kaksikon uusintaottelua on suunniteltu syksystä asti. Mikäli brittilehti Daily Mailia on uskominen, matsille on viimein päätetty paikka ja aika.

Daily Mailin mukaan Usyk ja Joshua kohtaavat toisensa seuraavan kerran kesäkuun lopulla Saudi-Arabiassa. Ottelu järjestetään todennäköisesti 25. kesäkuuta.

Kaksikko otteli syyskuussa Tottenham Hotspur Stadionilla Lontoossa. Samaisessa kaupungissa oli tarkoitus järjestää myös uusintaottelu.

Saudi-Arabian avokätiset tarjoukset veivät mitä ilmeisemmin lopulta voiton. Brittilehden mukaan maa on valmis maksamaan todennäköisesti lähes 110 miljoonaa euroa siitä, että se saa isännöidä ottelua.

Toistuvasti ihmisoikeuksia polkeva Saudi-Arabia on pyrkinyt vuosien ajan rakentamaan itselleen mainetta urheilumaana.

Viikonloppuna maassa ajettiin F1-sarjan osakilpailu, joka päätyi otsikoihin kisaradan läheisyydessä tapahtuneen ohjusiskun vuoksi.

Juuri Ukrainan sodan taakseen jättänyt Oleksandr Usyk on tuskin innoissaan siitä, että uusintaottelu järjestetään keskellä sotatannerta.

Usyk puolusti kotimaataan Venäjän hyökkäystä vastaan noin kuukauden päivät. Hän ilmoitti hiljattain jättävänsä maan taakseen harjoitellakseen tulevaa ottelua varten.