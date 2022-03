"Blondi pommittaja" nappasi maailmanmestaruuden – hätkähdytti niukoilla alusvaatteilla

Ebanie Bridges tunnetaan paitsi nyrkkeilytaidoistaan myös näyttävästä ulkomuodostaan.

Mielipiteitä jakava australialaisnyrkkeilijä Ebanie Bridges, 35, taisteli itsensä IBF-liiton kääpiösarjan mestariksi lauantaina Leedsissä.

Entinen matematiikan opettaja nujersi hallitsevan mestarin Maria Cecilia Romanin, 39, kolmessa erässä. Voitto irtosi yksimielisin tuomariäänin.

Ottelun jälkeen vähäpukeisista esiintymisistä tunnettu Bridges hyödynsi tilaisuuden ja lähetti terveiset arvostelijoilleen.

– ***ut teistä, joiden mielestä en osaa taistella.

– Osaan nyrkkeillä, osaan taistella ja näytän kuumalta punnituksissa, joten toivottavasti olen osoittanut epäilijöiden olevan väärässä, brittilehti Mirror kertoo Bridgesin todenneen.

Ebanie Bridges nujersi argentiinalaisen Maria Cecilia Romanin.

Samaan hengenvetoon nyrkkeilijä kertoi olevansa äärimmäisen ylpeä itsestään ja omista saavutuksistaan.

– Tähän mestaruusvyöhön tiivistyvät kaikki kokemani sydänsurut, tekemäni uhraukset ja harjoitukset. Olen valtavan onnellinen.

Bridges myös kehui vastustajaansa Romania, joka oli kantanut mestaruusvyötä vuodesta 2017.

– Hän oli kova mestari ja se näkyi myös kehässä, joten pääsin tekemään sitä, mitä rakastan.

Ebanie Bridges ja Maria Cecilia Roman edustivat lehdistötilaisuudessa varsin erilaisissa asuissa.

Ebanie Bridges on varsin näkyvä hahmo nyrkkeilypiireissä. Vaaleahiuksinen nainen on päätynyt viime vuosina useita kertoja otsikoihin näyttävän ulkomuotonsa vuoksi.

Bridges saapuu otteluita edeltäviin punnitustilaisuuksiin usein hyvin huomiota herättävissä asuissa. Kun kilpakumppanit ovat sonnustautuneet usein shortseihin ja urheilurintaliiveihin, australialainen astelee paikalle pienissä pitsialusvaatteissa.

Nyrkkeilijä kertoi hiljattain Square Milen haastattelussa, että hänen julkisuuskuvansa on puhdasta markkinointia.

– Ihmiset eivät ymmärrä, että nyrkkeily on pelkkää bisnestä. Jos edelleen luulet kaiken perustuvan taitoon, olet väärässä.

– Ghanassa ja Filippiineilläkin on varmasti uskomattomia nyrkkeilijöitä, mutta kukaan ei ole vain koskaan kuullut heistä. Jos kyse olisi taidosta, tuntisitte heidät, mutta niin ei ole. Se on bisnestä. Sinun on mainostettava itseäsi, koska miten ihmiset muuten hyppäisivät kelkkaasi, jos he eivät edes tiedä, kuka olet.

Ebanie Bridgesin asuvalinnat punnituksissa puhuttavat kerta toisensa jälkeen.

Samaisessa haastattelussa Bridges kertoi olevansa hämmentynyt siitä, miten paljon kummastelua hänen vaatevalintansa herättävät.

– Ihmiset punnitaan alusvaatteissa. Ainut ero muihin on se, että minulla on silikonirinnat. Erotun, koska minulla on suuret rinnat ja kroppani näyttää upealta. Olen blondi ja niin edelleen. Se on se ero.