Jättiläiset kohtasivat kehässä – ”Thor” murjoi Eddie Hallia: ”Haluaisin nähdä, uskaltaako kukaan muu”

Eddie Hall ja Hafthor ”Thor” Björnsson kohtasivat lauantaina.

Islannin hurjimus Hafthor ”Thor” Björnsson löi englantilaisen Eddie Hallin nyrkkeilykehässä lauantaina.

Dubaissa miteltyä kamppailua markkinoitiin ennalta ”maailman raskaimmaksi nyrkkeilyotteluksi”. Björnssonin ottelupaino oli peräti 152 kiloa, Hallin 10 kilogrammaa vähemmän.

Kumpikin on urallaan voittanut maailman vahvimman miehen tittelin, Hall 2017 ja Thor vuotta myöhemmin. Kaksikon välillä on kipinöinyt jo pitkään. Kertaalleen jo siirrettyäkin kamppailua odotettiin kiivaasti, vaikka kummallakaan ei ole merkittävää nyrkkeilytaustaa.

Game of Thronesistakin tuttu "Vuori” Björnsson oli lopulta vahvempi tuomariäänin. Hän onnistui iskemään Hallin kehän pintaan useampaan otteeseen. Myös Hall onnistui siinä kerran, mutta se ei riittänyt. 206-senttinen islantilainen oli kehässä selvästi ulottuvampi kuin liki 20 senttiä lyhyempi britti.

”Peto” Hall julkaisi kamppailun jälkeen videon Instagramissa, jossa myönsi vastustajansa paremmuuden.

– Pystyn ottamaan tämän kuin mies. Tämä meni miten meni, sellaista nyrkkeily on. Kamppailin maailman suurinta miestä vastaan kehässä. Haluaisin nähdä, uskaltaako kukaan muu samaan hommaan, Hall sanoi.

Hall kehui ja kiitti myös perhettään. Mirrorin mukaan Hall toivoo saavansa vielä uusintaottelun.

Björnsson myös onnitteli vastustajaansa.

– Kiitin häntä ja sanoin, että hän otteli hyvin, kuten hän tekikin. Hän on ainoa mies, joka on tiputtanut minut kehässä. En kerro, mitä hän sanoi minulle, mutta noin minä sanoin. Tämä on ollut upea matka ja olen vasta sen alussa.

Björnsson kertoi jatkavansa nyrkkeilyuraansa ja piikitteli vastustajaansa vielä sanomalla, että ehkä jatkossa tulee ”oikeita tyyppejä” eli oletettavasti ammattilaisnyrkkeilijöitä.