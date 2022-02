Vladimir Klitshko vaatii koko maailmalta pikaisia toimia Venäjän pysäyttämiseksi.

Entinen nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari Vladimir Klitshko vetosi launtaina koko maailmaan, jotta sota hänen kotimaassaan Ukrainassa loppuisi.

Vladimir ja hänen veljensä Vitali Klitshko ovat vannoneet, että he tarttuvat aseisiin Ukrainaan hyökänneitä Venäjän sotajoukkoja vastaan. Myös Vitali Klitshko on entinen nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestari. Nykyään hän on Ukrainan pääkaupungin Kiovan pormestari.

– Vetoan koko maailmaan, jotta tämä sota, jonka Venäjä on aloittanut, loppuisi, Vladimir Klitshko sanoi Instagram-tilillään julkaisemallaan videolla.

– Ei ole aikaa odottaa, koska se johtaa humanitaariseen katastrofiin. On toimittava nyt, jotta aggressiivinen Venäjä pysähtyy – ja sen eteen on tehtävä kaikkensa. Tunnin kuluttua tai huomenna se voi olla jo liian myöhäistä.

Vladimir Klitshko värväytyi jo aiemmin Ukrainan reserviarmeijaan. Mies ilmoitti tuolloin, että hän rakastaa maatansa ja tuntee olevansa velvoitettu puolustamaan sitä.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan monelta eri suunnalta varhain torstaiaamuna.