Vitali Klitshko sanoo tarttuvansa aseeseen Ukrainan puolesta – ”Ei ole muuta vaihtoehtoa”

Entinen mestarinyrkkeilijä on valmis taistelemaan asein maansa puolesta.

Kiovan pormestari Vitali Klitshko on valmis taistelemaan. Arkistokuva.

Kiovan pormestari, entinen mestarinyrkkeilijä Vitali Klitshko, 50, kertoi brittiläiselle televisioyhtiölle ITV:lle, että on valmis tarttumaan aseisiin maansa puolesta.

– Minulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Minun on tehtävä se. Aion taistella, Klitshko sanoi suositussa Good Morning Britain -ohjelmassa.

Entinen nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestari sanoi, että Kiovan ihmiset ovat aseistettuja ja valmiina puolustamaan kaupunkiaan.

Klitshko uskoo maansa puolustusmahdollisuuksiin.

– Uskon Ukrainaan, uskon maahani ja kansaani.

Klitshko totesi haastattelussa muun muassa, että sodan aloittanut Venäjän presidentti Vladimir Putin on menettänyt kaiken todellisuudentajunsa. Hän myös kiitteli läntistä maailmaa tämän Ukrainalle osoittamasta tuesta.

Klitshkon nuorempi veli Vladimir, 45, ilmoittautui jo toissa viikolla Ukrainan reservijoukkoihin. Myös hän on entinen nyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestari ja olympiavoittaja.

– Voitte olla varmoja: Ukraina on vahva. Sillä on vahva pääkaupunki Kiova, vahvoja kaupunkeja ja kyliä, vahva pohja ja yhtenäinen kansa, joka arvostaa ennen kaikkea itsenäisyyttään, suvereniteettiaan ja rauhaa Euroopassa. Sillä on ääretön tahto olemassaoloonsa. Kunnia Ukrainalle! nuorempi Klitshko kirjoitti Twitterissä alkuviikosta.

Venäjä hyökkäsi torstaina Ukrainaan.