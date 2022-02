Ukrainalainen nyrkkeilylegenda Vladimir Klitshko, 45, julkaisi tunteikkaan viestin maansa itsenäisyyden ja rauhan puolesta: ”Voitte olla varmoja”

Ukrainalainen nyrkkeilylegenda Vladimir Klitshko vetosi Ukrainan itsenäisyyden ja rauhan puolesta.

Vladimir Klitshko (oik.) ilmoittautui helmikuun puolivälissä reserviin Kiovassa. Hänen veljensä Vitali Klitshko (vas.) on Kiovan pormestari.

Nyrkkeilylegenda Vladimir Klitshko julkaisi tiistaina Twitter-tilillään tunteikkaan puheenvuoron Ukrainan itsenäisyyden ja rauhan puolesta.

Ukrainalainen Klitshko, 45, muistetaan raskaansarjan tähtenä, maailmanmestarina ja olympiavoittajana.

– Voitte olla varmoja: Ukraina on vahva. Sillä on vahva pääkaupunki Kiova, vahvoja kaupunkeja ja kyliä, vahva pohja ja yhtenäinen kansa, joka arvostaa ennen kaikkea itsenäisyyttään, suvereniteettiaan ja rauhaa Euroopassa. Sillä on ääretön tahto olemassaoloonsa. Kunnia Ukrainalle! Klitshko kirjoitti.

Tilanne Ukrainassa on haastava Venäjän uhan kasvaessa koko ajan.

Maanantaina tilanne kärjistyi entisestään, kun Venäjän presidentti Vladimir Putin tunnusti Itä-Ukrainan separatistialueiden Donetskin ja Luhanskin kansantasavaltojen itsenäisyyden. Hän on määrännyt separatistialueille venäläissotilaita.

Suomi ja monet muut maat ovat tuominneet Venäjän toimet Ukrainassa.

Lue lisää: Putinin tunnustamat ”kansan­tasa­vallat” eivät tyydy nykyisiin rajoihinsa – ”Venäjä voi pyytää Ukrainan ase­voimia poistumaan...”

Toissa viikolla uutisoitiin, että Klitshko on liittynyt reserviin Ukrainassa.

Klitshko ilmoittautui Kiovassa alueellisiin puolustusjoukkoihin tilaisuudessa, jossa paikalla oli myös hänen veljensä, Kiovan pormestari Vitali Klitshko. Vanhempi Klitshko on myös raskaansarjan nyrkkeilylegenda.

– Rakkauteni kaupunkiani, kotiani, perhettäni, naapureitani ja tytärtäni kohtaan tuo minut tänne tänään. Otan osaa alueemme puolustamiseen, Vladimir Klitshko ilmoitti tilaisuudessa.

Vitali Klitshko, 50, voitti 47 ammattilaisottelustaan 45, joista 41 tyrmäyksellä. Tohtoriksikin väitellyt Klitshko oli politiikassa mukana jo aktiiviurallaan.

Vladimir Klitshko voitti 69 ammattilaisottelustaan 64, joista 53 tyrmäyksellä.