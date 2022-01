Jake Paul, 25, julkaisi kohuvideon – haistattelee uudelle arkkiviholliselleen

Jake Paul haukkui pystyyn kokonaisen urheiluorganisaation.

Kohunyrkkeilijä Jake Paul julkaisi YouTube-kanavallaan rap-musiikkivideon, jolla hän haistattelee vapaaotteluorganisaatio UFC:n pomolle Dana Whitelle. Sosiaalisen median vaikuttaja Paul, 25, jatkaa näin sodankäyntiään mahtipromootiota vastaan. Paul syyttää Whitea ja UFC:tä ahneudesta.

Paulin mukaan kaikki videon tuotot menevät ottelijoille, jotka saavat UFC:ltä vain ”12 000 dollarin ottelukohtaisen minimipalkkion”.

Satiirisella videolla kritisoidaan UFC:n matalia palkkioita, joita se maksaa ottelijoilleen. Arvostelun kohteeksi joutuvat myös esimerkiksi ottelijoiden pitkän aikavälin terveydenhoito ja katseluoikeuksien jatkuvat hinnankorotukset. Osansa saa myös tähtiottelija Conor McGregor.

Videolla Paul esiintyy häkissä, jossa hän kuristaa Whitea esittävää näyttelijää.

– Dana, maksa ottelijoillesi enemmän. Tarjoa heille terveydenhuoltoa, senkin julmuri. Lopeta rahan kiskominen faneilta, Paul sanoo videon lopussa Whitelle.

Videon alussa nähdään myös todellinen vapaaottelija, kun Cris Cyborg tekee pienen roolisuorituksen. Cyborg, 36, on entinen UFC-mestari, joka ottelee nykyisin Bellatorin promootiossa.

Paul on yhdysvaltalainen sosiaalisen median vaikuttaja, joka on ryhtynyt ammattilaisnyrkkeilijäksi. Hän on otellut kolme kertaa entistä UFC-ottelijaa vastaan ja haluaisi houkutella lisää vapaaottelijoita kanssaan kehään.

Toiminta on ajanut hänet ja Whiten törmäyskurssille. Taannoin Paul lupasi Whitelle lopettavansa nyrkkeilyn ja siirtyvänsä UFC-ottelijaksi, jos vapaaottelukeisari laittaa urheilijoidensa sopimukset kuntoon. White ei ottanut tarjousta vastaan.

Paul on voittanut kaikki viisi nyrkkeilyotteluaan ammattilaisena. Otteluiden rahallinen arvo on mykistävä: talouslehti Forbes arvioi, että Paul ansaitsi viime vuonna nyrkkeilemällä 40 miljoonaa dollaria. Vapaaottelijat Ben Askren ja Tyron Woodley ovat väitetysti tienanneet tubetähteä vastaan nyrkkeilemällä kovemmat rahat kuin UFC:n palveluksessa.

