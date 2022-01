Tyson Fury julkaisi someviestin – se oli huono enne Robert Heleniukselle

Nyrkkeilytähti Tyson Fury paljasti, ketä vastaan on ottelemassa seuraavaksi.

Raskaansarjan maailmanmestari Tyson Fury julkaisi Twitterissä kuvan, jota väittää mainokseksi tulevalle nyrkkeilyottelulleen. Furyn päivityksen mukaan hän puolustaisi WBC-liiton maailmanmestaruuttaan seuraavaksi Dillian Whytea vastaan.

– Kuka muu ei malta odottaa tätä ottelua? Britannian parhaat vastakkain, Fury twiittasi.

Whyte, 33, on yksi maailman parhaiksi listatuista raskassarjalaisista. Aleksandr Povetkinin maaliskuussa 2021 voittanut Whyte on WBC-liiton ykköshaastaja. Fury on WBC:n raskaansarjanmestari.

Furyn ja Whyten ottelu on ollut tekeillä jo jonkin aikaa, mutta Whyte on ollut tyytymätön esitettyyn palkkionjakoon. ESPN:n lähteiden mukaan Fury ei puhu omiaan, vaan hän todella kohtaa jamaikalaistaustaisen Whyten. Ottelun järjestelyoikeudet kaupataan perjantaina, jonka jälkeen voidaan odottaa lisäneuvotteluja ja matsin julkistamista.

Suomen tähtinyrkkeilijän Robert Heleniuksen kannalta ottelu olisi kuitenkin huono uutinen. Furyn leiristä väitettiin pari viikkoa sitten, että 38-vuotias Helenius voisi kelvata britin vastustajaksi maaliskuussa. Helenius lupasi jo tyrmätä Furyn.

ESPN:n mukaan Furyn ja ukranalaisen Oleksandr Usykin välinen superottelu kiistattomasta raskaansarjan maailmanmestaruudesta oli jo lähellä toteutumistaan. Se olisi kuitenkin vaatinut Whyten ja Anthony Joshuan luopumista omista otteluistaan Furya ja Usykia vastaan miljoonien arvoista korvausta vastaan. Neuvottelut kariutuivat.

On kuitenkin mahdollista, että jos Fury voittaa Whyten, hän voi otella myöhemmin Usykin ja Joshuan välisen uusintaottelun voittajaa vastaan.

Heleniuksen ykköstavoitteena oli päästä ottelemaan Usykia vastaan WBA-liiton maailmanmestaruudesta, koska hän koki olevansa oikeutettu haastamaan ukrainalaisen. Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Helenius on jäämässä nuolemaan suuria näppejään, kun nyrkkeilyn kabinettisirkus höyryää täydellä teholla.