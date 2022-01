Amin Asikainen iskee: Näin olisi käynyt, jos suomalainen olisi nyrkkeillyt tubetähti Jake Paulia vastaan

Amin Asikainen kertoi Paulin kehittyneen nyrkkeilijänä.

Entinen huippunyrkkeilijä Amin Asikainen ei täysin tyrmää ottelutapahtumia, joissa tubetähti Jake Paul on viimeisen parin vuoden aikana nyrkkeillyt, voittanut ja kerännyt rahaa. Asikainen, 45, kertoo katsoneensa Paulin, 24, otteluita.

– Paul on kehittynyt kovaa vauhtia niinä 3,5 vuotena, kun hän on nyrkkeilyä harjoitellut. Hän on yhä nuori kaveri, joka treenaa varmaan laadukkaasti ja saa vinkkejä valmentajilta ja sparrikavereiltaan, Asikainen kertoo.

Nyrkkeilijän näkökulmasta pitää silti olla realistinen.

– Paul on aloittanut nyrkkeilyn niin vanhana, ettei hän saa huippujen etumatkaa enää kiinni, vaikka tekisi mitä. Olen naureskellut hänen kommenteilleen, että hän ottaisi Saul ”Canelo” Alvarezia vastaan. Sen tietää, miten siinä kävisi. Ei minustakaan saa enää 240:n korkeushyppääjää.

Paul painoi edellisessä punnituksessaan noin 87 kiloa, joten häntä ei voi täysin verrata noin 73-kiloisten keskisarjassa otelleeseen Asikaiseen. Mutta kuinka olisi käynyt, jos huippukuntoinen suomalainen olisi laitettu samaan kehään tubetähden kanssa?

– Jos oltaisiin otettu minun painoluokassani, ei hänellä olisi ollut mitään jakoa. Paul ei olisi seissyt täyttä aikaa. Olisin vetänyt hänet pihalle. Olin IBF-liiton toinen haastaja parhaimmillani ja korkealla Ringin listalla. Puhutaan ihan eri tason miehestä, Asikainen sanoo.

Paul on nyrkkeilyt ammattilaisena viisi kertaa. Hänen vastustajinaan on ollut tubettaja, entinen koripalloilija, entinen vapaaottelija ja kahdesti entinen UFC-mestari. Huolimatta otteluiden mitättömästä urheilullisesta annista, Paulin matsit ovat keränneet paljon huomiota. Julkisuus on vain kasvanut sitä mukaa, kun hänen voittoputkensa on pidentynyt.

Asikaisen mielestä se, että koripalloilijat käyvät kokeilemassa kehässä, on nyrkkeilyn ”raiskaamista”. Toisaalta hän huomauttaa, että kaikenlainen sirkus on aina kuulunut nyrkkeilyyn.

– Suomessa sirkusta piti Tony Halme. Jenkeissä on ollut kaikennäköistä yrittäjää. Nyrkkeilijät ovat soittaneet vapaaottelijoille suutaan ja toisin päin. Matseja on yhdistelty ja on tehty isoja tapahtumia. Raha ja kiinnostavuus puhuvat, Asikainen sanoo.

Isoin Asikaisen kuvaamista yhdistelmäotteluista oli vapaaottelija Conor McGregorin ja nyrkkeilijä Floyd Mayweatherin kohtaaminen vuonna 2017.

Vuonna 2006 ammattilaisten keskisarjan Euroopan mestaruuden voittanut Asikainen myöntää, että Paulin otteluiden suosio tuntuu sisimmässä. Suomalainen ei voinut urallaan haaveilla esimerkiksi niistä 1,5 miljoonasta myydystä katseluoikeudesta, jotka Paulin ja Ben Askrenin välinen ottelu väitetysti keräsi.

– Kyllä se tavallaan kirpaisee. Pitää muistaa, että nykyajan maailmassa on somet ja muut, jotka mahdollistavat tämmöiset. Jokainen tekee omalla aikakaudellaan ja tyylillään, mitä parhaaksi näkee. Paul on taitava tuossa ja pystyy itsensä elättämään paremmin kuin hyvin, joten suotakoon se hänelle, Asikainen kommentoi.

Asikaisen mielestä Paulin temput eivät menisi Suomessa läpi, jos joku paikallinen sometähti haluaisi nousta kehään.

– Suomalaiset ovat pessimistisiä. YouTube-tähden nyrkkeilymatsia tulisi katsomaan sata ihmistä. Ei tuo ikinä onnistuisi Suomessa, mutta Jenkeissä on kaikki mahdollista, Asikainen sanoo.

– Minä pystyin täyttämään Hartwall-areenan, samoin Robert Helenius. Nykyajan nyrkkeilijät eivät saa kolmea sukulaistaankaan katsomoon. Kyllä se kertoo jostain. Pitää olla tiettyä persoonaa, mutta suomalaiset pitävät vähän vaatimattomammista ja nöyremmistä kavereista.