Jake Paul maksoi 17 000 dollarin vuokraa ja oli paholaismainen naapuri – kun teinitähti löysi nyrkkeilyn, elämän suunta kääntyi täysin

Jake Paul on ehtinyt 25 vuodessa tekemään enemmän kuin moni elämänsä aikana.

Maanantaina 25 vuotta täyttävä Jake Paul oli viime vuoden puhutuin nimi kamppailu-urheilussa. Sports Illustrated palkitsi yhdysvaltalaisen vuoden 2021 kovimmasta läpimurrosta nyrkkeilyssä. Paul tyrmäsi suurta huomiota saaneessa nyrkkeilyottelussa entisen UFC-mestarin Tyron Woodleyn joulukuussa.

Mikä Paulin noususta nyrkkeilysensaatioksi tekee erikoisen? Hän aloitti nyrkkeilyn vasta kolmisen vuotta sitten. Ennen sitä hän oli internetin ihmelapsi, somen supertähti, ja omien sanojensa mukaan ”YouTuben kuningas”. New York Timesin otsikko luonnehti häntä ”YouTube-sukupolven pahikseksi”.

Paul syntyi 17. tammikuuta vuonna 1997 Clevelandissa, Ohiossa. Hänen äitinsä Pam Stepnick oli sairaanhoitaja, isä Greg Paul kiinteistövälittäjä ja yrittäjä, jolla oli armeijatausta. Sukupuoliroolit olivat selvät: äiti oli hellä ja hoivaava, isä kova ja työteliäs. Paulilla oli myös kaksi vuotta vanhempi isoveli Logan, joka oli perheen tunnollinen kultapoika. Perhemyytin mukaan isä saattoi antaa pojille joululahjaksi sanomalehteen paketoidut palasaippuat.

Veljeksillä riitti energiaa. Jake kertoi elämäntarinansa vuonna 2017 YouTube-videollaan. Hän vihasi koulua, eikä kyennyt istumaan aloillaan. Jake oli luokan pelle, joka keskittyi hauskuuttamaan muita ja todennäköisesti ajoi opettajansa ryyppyputken partaalle.

Logan ja Paul harrastivat lapsuudessaan amerikkalaista jalkapalloa. Jake Paulin harrastuksiin kuului myös paini, jossa hän kilpaili lukioikäiseksi asti. Urheilun vuoksi poikien elämään tuli ensimmäistä kertaa myös kamera. Isä halusi kuvat lastensa otteluita, jotta nämä voisivat analysoida suoritustaan ja kehittyä. Pojat keksivät kameralle myös muuta käyttöä. He alkoivat kuvata videoita, kuten komediasketsejä, kotiympäristössään.

Samanaikaisesti YouTube-niminen sosiaalisen median alusta, jolle käyttäjät saattoivat ladata omia videoitaan, alkoi kasvattaa suosiotaan. Logan ja Jake perustivat YouTubeen oman kanavansa nimeltä Zoosh, jolle he latasivat varhaisia tuotoksiaan. Pitkään seuraajaluvut pysyivät maltillisina.

Paulien elämä muuttui vuonna 2013, kun Jake oli 16-vuotias. Hän huomasi Twitterissä uuden somevideopalvelun nimeltä Vine. Alustalle tuotettiin kuuden sekunnin lyhyitä videoita, jotka alkoivat automaattisesti alusta, kun ne oli katsottu loppuun. Jake ja Logan päättivät ottaa Vinen haltuun. He alkoivat kilpailla siitä, kumpi saisi enemmän seuraajia.

– Aloimme tutkia alustaa ja pohtia, miten voisimme tehdä parempia videoita. Alle kolmessa viikossa yhdestä videosta tuli viraalihitti ja me molemmat saimme 5 000 seuraajaa, Jake Paul kertoi Cleveland Plain Dealerille vuonna 2016.

Jake Paulista tuli vuonna 2016 ensimmäinen tubettaja, jonka iso tv-kanava palkkasi ohjelmaansa. Disney antoi Paulille roolin sarjassaan Bizaardvark.

Hiljalleen myös kaupalliset yhteistyökumppanit huomasivat kaksi poikaa Ohiosta.

– Seuraajamäärämme jatkoi kasvamistaan. Sitten aloimme saada pieniä summia rahaa. Sosiaalisen median suosio räjähti ja me kasvoimme alustan mukana. Olimme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tienasimme pian enemmän rahaa kuin vanhempamme.

Kun Twitter vuonna 2017 päätti lopettaa Vinen, Jake Paul oli kerännyt yli viisi miljoonaa seuraajaa. Siinä vaiheesta hänestä oli kasvanut jo yksi sukupolvensa kiistellyimmistä somevaikuttajista.

Vuonna 2014, ollessaan 17, Jake Paul päätti jättää lukion kesken ja lähteä Loganin perässä Los Angelesiin jahtaamaan entistä suurempaa tähteyttä. Jake opetteli näyttelemistä ja alkoi tehdä joka päivä videoblogeja YouTubeen. Suosio ja lompakkoon tuleva rahavirta kasvoivat.

Vuonna 2017 Jake Paul perusti Team 10:n, jota kuvaili ”sosiaalisen median levy-yhtiöksi”. Yrityksen, jonka onnistui kerätä miljoonarahoitus, ideana oli tunnistaa sosiaalisen median lahjakkuuksia, kehittää heidän sisältöään ja kasvattaa seuraajamäärää.

– Tiedän, että se on klisee, mutta minä haluan kasvattaa lahjakkuuksien imperiumin ympärilleni. Haluan moninkertaistaa voimani, jotta minusta itsestäni tulee suurempi. Henkilökohtainen tavoitteeni on tulla miljardööriksi, Paul sanoi New York Timesille vuonna 2017.

Jake Paul ja Team 10 tunnettiin leveästä elämästä.

Hän vuokrasi tiimilleen kartanon länsi-Hollywoodista. Vuokra oli hulppea: 17 000 dollaria kuussa.

Paulin YouTube-kanavan sisältö Team 10:n ajalta voi olla erikoista katsottavaa yli 30-vuotiaille. Hän julkaisi hyperaktiivisia pätkiä, joissa tehtiin duudsonihenkisiä temppuja, aiheutettiin pahennusta tai esitettiin rap-musiikkia. Paulin ensimmäinen, päivässä syntynyt hiphop-kappale It’s Everyday Bro on yksi YouTuben historian eniten ”en tykkää” -klikkejä keränneistä videoista. Videoidensa vuoksi Paul sai maineen ärsyttävänä tyyppinä, jota oli muodikasta vihata julkisesti.

Vuonna 2017 nähtiin myös ensimmäinen iso Jake Pauliin liittyvä kohu. Paikallinen tv-kanava KTLA oli kuvaamassa Paulin talon ulkopuolella, koska naapurit olivat alkaneet valittaa häiriöistä ja uhkasivat tubetähteä oikeustoimilla. Naapureiden mukaan Paul ja hänen kaverinsa olivat esimerkiksi täyttäneet talon tyhjennetyn uima-altaan tavaroilla ja sytyttäneet ne tuleen. Tulipalon liekit olivat nousseet taloa korkeammiksi.

Lisäksi Team 10:n fanit olivat löytäneet kartanon ja parveilivat mustanaan sen ympärillä.

– Katumme oli rauhallinen. Nyt se muistuttaa sotatannerta, Maytal Dahan -niminen naapuri kertoi KTLA:lle New York Timesin mukaan.

Sitten Paul ilmestyi kavereineen tv-ryhmän kuvattavaksi. Paul hyppäsi kuvausryhmän auton katolle pullistelemaan.

– Naapurini vihaavat minua, hän sanoi.

Tv-toimittaja kertoi Paulille naapureiden valituksista, joiden mukaan katu oli muuttunut tubettajien tulon jälkeen sirkukseksi.

– Ihmisistä on mukavaa käydä sirkuksessa, vai mitä? Paul vastasi.

Kohun jälkeen Disney, jonka Bizaardvark-sarjassa Paul oli näytellyt yhden kauden ajan, päätti antaa tähdelleen kenkää. Paul osti talon Calabasasista ja rauha laskeutui Länsi-Hollywoodiin.

Team 10 hajosi vuosien 2018–19 vaihteessa. Parin vuoden ajan Paul keskittyi enenevässä määrin tekemään musiikkia. Kohuja riitti yhä hänen ympärillään ja ne vain lisäsivät yleisön antipatiaa nuortamiestä kohtaan.

CNN:n

mukaan FBI ratsasi kesällä 2020 Paulin Kaliforniassa sijaitsevan kartanon, koska sometähden epäiltiin sekaantuneen mielenosoituksen jälkeiseen ryöstelyyn Arizonassa. Samana kesänä

uutisoi kartanossa pidetyistä bileistä, jotka aiheuttivat laajaa pahennusta, koska juhlijat eivät piitanneet koronaviruksesta.

Tana Mongeaun ja Jake Paulin häävastaanotto Las Vegasissa oli julkinen tapaus.

Myös Paulin naissuhteisiin liittyy skandaaleja. Hän väitti menneensä naimisiin Tana Mongeaun kanssa seremoniassa, jota sai katsoa internetissä 50 dollarin maksua vastaan. Raporttien mukaan avioliitto ei ollut laillisesti sitova. Paul on verrannut joitain naissuhteistaan ”showpainiksi”, jonka viihdearvo perustuu sille, että katsoja tietää aidolta vaikuttavan asian olevan teeskenneltyä.

Synkempi kohu alkoi BBC:n mukaan huhtikuussa 2021, kun TikTok-videoistaan tunnettu Justine Paradise syytti Paulia pakottamisesta suuseksiin. Paul on kiistänyt syytökset.

Paul on ollut yhdessä Julia Rosen kanssa tammikuusta 2020.

Kuva: Paul ja Rose poseerasivat ensin mainitun Instagram-tilillä

Miten ihmeessä Paul päätyi nyrkkeilykehään nopeiden, ristiriitaisten ja menestyksekkäiden teinivuosiensa jälkeen?

Kaikki alkoi elokuussa 2018. Myös Jaken veli Logan Paul oli ajautunut keskelle kohua, kun hän oli kuvannut japanilaisessa Aokigaharan ”itsemurhametsässä” hirttäytynyttä miestä ja julkaissut materiaalin YouTubessa.

Logan sai haasteen isobritannialaiselta tubettajalta KSI:ltä eli Olajide Olatundilta. Olatundi halusi nyrkkeillä Logania vastaan. Samassa ottelutapahtumassa Olatundin pikkuveli Deji voisi otella Jakea vastaan.

Ottelut käytiin. Logan hävisi, mutta Jake voitti. Pikkuveli sai harjoittelusta ja nyrkkeilystä hyvän fiiliksen. Hän kaipasi positiivisuutta, sillä menestys oli ajanut hänet lapsitähdille tuttuun umpikujaan.

– Minua ahdisti ja olin yksinäinen. Olin vihainen ja halveksin ihmisiä, koska minua kohtaan esitettiin syytöksiä, ystävät pettivät minut, bisneskumppanit veivät rahaani ja media kidutti minua jatkuvasti. Sellainen voi luoda hirviön. Minusta oli tulossa nuori ihminen, joka... Jos sanon suoraan, niin sellaisen takia monet tähdet tappavat itsensä, Paul kertoi syksyllä 2020 ESPN:n pitkässä artikkelissa.

Nyrkkeilyottelua seuraavana vuonna, vuonna 2019, Paul päätti lopettaa kokopäiväisen YouTuben tekemisen. Hän näki somen umpikujana, jossa piti jatkuvasti julkaista materiaalia, jotta pysyi relevanttina ja raha virtasi. Hän halusi kehittää itselleen jotain pysyvämpää. Nyrkkeily voisi kasvattaa hänen suosionsa suuruusluokkaan, joka ei olisi riippuvainen sosiaalisesta mediasta.

Joten Jake Paul alkoi nyrkkeilyammattilaiseksi. Tähän asti hän on otellut ammattilaisena viisi kertaa ja voittanut kaikki. Neljä kertaa ottelu on päättynyt tyrmäykseen. Vastustajina ovat olleet tubettaja Ali Al-Fakhri, entinen NBA-pelaaja Nate Robinson, ex-vapaaottelija Ben Askren ja kahdesti entinen UFC-mestari Tyron Woodley. Erityisesti Askrenia ja Woodleya vastaan käydyt ottelut ovat rikastuttaneet Paulia valtavasti entisestään, koska otteluiden katseluoikeuksia on myyty miljoonittain, väitetään.

Ali Al-Fakhri (vas.) ei kestänyt erääkään Jake Paulin kyydissä.

Vastustajille on tullut yllätyksenä, ettei Paul olekaan nyrkkeillyt samalla tavalla kuin teki ensimmäisen rap-videonsa: läpällä. ESPN:n reportaasin perusteella Paul on hurahtanut nyrkkeilyyn. Hän asuu nykyisin rikkaitten ihmisten alueella Puerto Ricossa, jossa myös harjoittelee. Hän on muuttanut elämäntapojaan huippu-urheilijalle sopivaksi, lopettanut juhlimisen ja poistanut häiriötekijät arjestaan. Nyt keskitytään nyrkkeilyyn.

ESPN:n mukaan kodin seinällä on motivaatioviestejä ja päivän ohjelma: – Ota kuusi jääkylpyä ja kolme sparritreeniä. Kiusaa UFC:tä. Tapaa Trump.

Hän lukee viikoittain jostain tappavasta eläimestä, jotta muistaa, että nyrkkeily on raakaa. Hän syö 36 kananmunaa päivässä. Kuulostaa Rockylta steroideissa.

Kun on rahaa, on varaa hankkia sparrivastustajia ja valmentajia. Aikuisena nyrkkeilyn aloittanut Paul on panostanut siihen, että edes hänen tekniikan perusteensa olisivat huippukunnossa.

Paulia valmentaneen Clarence ”Bones” Adamsin mukaan hän toivoisi muiltakin suojateiltaan samaa intohimoa.

– Jake elää, syö, juo ja polttaa kaikkea nyrkkeilyyn liittyvää, Adams sanoo ESPN:lle.

Paul sanoo haluavansa muuttaa nyrkkeilyn historiaa, kirjoittaa uuden luvun lajin tarinaan. Samalla hänellä on oma tavoite: päästä pois somevaikuttajan roolista ja kasvaa yleisjulkkikseksi sekä miljardööriksi. Hän ei tiedä, mitä tekisi miljardilla dollarilla, mutta summan tavoittelu kannustaa häntä. Potin kartuttamista auttaa hänen pääomasijoitusrahastonsa, kryptovaluuttasijoitukset sekä oma nyrkkeilypromootio Most Valuable Promotion, joka kiinnitti naistähti Amanda Serranon.

Jake Paul tyrmäsi Nate Robinsonin marraskuussa 2020.

– Olen viihdyttäjä. Jake Paul on viihdyttäjä. Tapani viihdyttää vain kehittyvät, kun vanhenen Paul sanoo ESPN:lle.

YouTube-kanavallaan hän paljasti, mitä tavoittelee kehistä.

– Nyrkkeilurani voi mennä mihin suuntaan haluan. Vain taivas on rajana. 10 ottelua tappiottomana, isoja nimiä vastaan otteleminen, historian tekeminen, ja ehkä MM-tittelin vieminen joltain vain sanoakseni, että onnistuin. Ja sitten lopettaminen voittamattomana, Paul kertoi suunnitelmistaan.

ESPN:n mukaan hän aikoo nyrkkeillä enää noin kolmen vuoden ajan. Tekeillä on dokumentti kehävuosista. Reutersille antamassaan tuoreemmassa haastattelussa Paul tosin lupasi jatkaa nyrkkeilyä aina.

–Jos pelaan korttini oikein ja voitan tulevat otteluni, voin jättää lajin taakseni 250–500 miljoonaa dollaria rikkaampana, Paul sanoo.

Hänen ottelunsa keräävät paljon enemmän huomiota ja rahaa kuin lähes kenenkään toisen nyrkkeilijän. Suosio ärsyttää monia puristeja. Mutta vanhan liiton ”knekkaajat” eivät voi muuta kuin myöntää: äärimmäisen harva nyrkkeilijä voi väittää tienaavansa lajilla satoja miljoonia dollareita.