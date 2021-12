Robert Helenius on ehdolla Tyson Furyn seuraavaksi vastustajaksi – ”Iso suomalainen poika”

Promoottorin mukaan Helenius on toinen kahdesta vaihtoehdosta Furyn seuraavaksi vastustajaksi.

Ammattinyrkkeilyn raskaansarjan hallitseva mestari Tyson Fury, 33, saattaa otella seuraavaksi Suomen Robert Heleniusta, 37, vastaan.

Asiasta kertoi Furyn promoottori Bob Arum tiistaina iFL TV:n haastattelussa.

Brittiläis-irlantilaisen Furyn olisi ensisijaisesti tarkoitus puolustaa WBC-liiton titteliään ykköshaastajaansa Dillian Whytea vastaan. Ottelun palkkiojaosta on kuitenkin epäselvyyksiä, ja Whyte on haastanut asian välimieskäsittelyyn.

Ratkaisua odotellessa Fury aikoo Arumin mukaan otella maaliskuussa väliottelun ilman WBC:n titteliä.

– Andy Ruiz on vaihtoehto, hän on saatavilla. Toinen on Helenius. Iso suomalainen poika, joka todella osaa nyrkkeillä, 90-vuotias Arum sanoi.

– Nämä ovat päävaihtoehdot. Jos se on Helenius, ottelu on Manchesterissa. Jos taas Ruiz, sitten Las Vegasissa.

Voittamaton Fury (oik.) kaatoi edellisottelussaan Deontay Wilderin.

Uransa 34 ammattilaisottelustaan 31 voittanut Helenius otteli edellisen kerran lokakuussa Las Vegasissa, jossa hän tyrmäsi kuudennessa erässä puolalaisen Adam Kownackin.

Ammattilaisurallaan toistaiseksi voittamaton Fury puolestaan kukisti samana iltana raskaansarjan titteliottelussa haastajansa Deontay Wilderin.

Toteutuessaan ottelu Furya vastaan olisi selvästi Heleniuksen uran kovin ottelu.