Kommentti: Miksi tubettaja Jake Paul, 24, takoo rahaa nyrkkeilemällä? Selitys löytyy pornosta, väittää asiantuntija

Miksi maksaisin sen katsomisesta, että Bile-Dani nyrkkeilee Jonne Virtasta vastaan, kun voin katsoa Robert Heleniusta, kysyy Joonas Kuisma.

Olen vältellyt Jake Paulia kuin käyntiä hammaslääkärillä. Olen ollut jossain määrin tietoinen, että tämä 24-vuotias yhdysvaltalainen tubettaja, somepersoona ja entinen lapsitähti on ryhtynyt ammattilaisnyrkkeilijäksi.

Koin ensimmäisiä vihlaisuja, kun Paul tyrmäsi entisen NBA-pelurin Nate Robinsonin marraskuussa 2020. Särky yltyi, kun ex-vapaaottelija Ben Askren joutui superärsyttävän Paulin tyrmäämäksi puolisen vuotta myöhemmin.

Nyt on puhjennut todellinen maailmanlopun karies. Paul tyrmäsi sunnuntaiaamuna entisen UFC-mestarin Tyron Woodleyn.

En voi enää vältellä Paulia. Elämme reikien ja hammasmädän maailmassa.

Toisin kuin minua, tosi montaa muuta ihmistä Paulin matsit ovat kiinnostaneet. Hänen ja Askrenin matsin katseluoikeuden tilasi väitetysti lähes 1,5 miljoonaa ihmistä. Paulin Logan-veljen ja Floyd Mayweatherin näytösottelu keräsi esimerkiksi Fox Sports Radion mukaan miljoona tilausta, mikä toi Mayweatherille 35 miljoonaa dollaria ja Logan Paulilllekin viisi miljoonaa. Luvut ovat sellaisia, joista kitsaan vapaaottelupromootion UFC:n riviottelijat voivat vain haaveilla.

Miksi ihmiset haluavat katsoa tubettajien ja julkkisten nyrkkeilyotteluita, kun maailmassa on ammattimaista kamppailu-urheilua niin paljon kuin jaksaa seurata? Miksi maksaisin siitä, että katson jotain Tempation Islandilta karannutta Bile-Dania nyrkkeilemässä jääkiekkoilija Jonne Virtasta vastaan, jos voin katsoa Robert Heleniuksen tai Makwan Amirkhanin matseja?

Selitys löytyy pornosta, ainakin osittain, väittää Co-Main Event -vapaaottelupodcastin toimittaja Ben Fowlkes. Hän vertaa Paulin suosiota räjähdysmäisesti kasvaneeseen nettisivustoon OnlyFansiin, jonka yksi keskeinen bisnesidea on, että esimerkiksi ihan tavalliset suomalaiset voivat myydä itsestään pornografista materiaalia heille, jotka haluavat sitä ostaa.

Miksi kukaan haluaisi? Internetissä on niin paljon ilmaista pornoa, että sitä voisi katsoa vuorokauden jokaisena tuntina kehdosta hautaan ilman, että porno koskaan loppuisi.

Miksi siis maksaa amatöörille tuotteesta, jonka voi saada ammattilaisten tekemänä ilmaiseksi? Miksi katsoa naapurin Pekkaa, kun voi katsoa Jenna Jamesonia, käyttääkseni tuoreinta pornoviittaustani. Miksi katsoa Paulia, kun voi katsoa maailman parasta nyrkkeilijää Saul ”Canelo” Alvarezia?

Siksi, koska meillä on jokin tunneside Pekkaan ja Pauliin, argumentoi Fowlkes. Koska he merkitsevät meille enemmän kuin ihmiset, joita me emme lainkaan tunne. Koska me tiedämme heidät täysin muusta asiayhteydestä ja haluamme nähdä, miten Paul kehässä pärjää, tai minkälaiset tasselit Pekalla tänään on.

Halusin sitä tai en, minun on nyt istuttava kammoksumaani hammaslääkärin tuoliin. Olen jäänyt Paul-koukkuun. Jumalaare, minä haluan, että se ukko tyrmätään. Ja on minun pysyttävä kärryillä naapurini Pekankin touhuista. Hän kertoi juuri rappukäytävässä saaneensa uuden alusvaatelähetyksen Saksasta.

Ja koko ajan dollarit ja eurot kilisevät.