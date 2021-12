Onko tämä jo liian pöljää? YouTube-tähti Jake Paul uhosi nyrkkeilevänsä maailman parasta vastaan

Jake Paul ottelee lauantaina uudelleen Tyron Woodleya vastaan.

Ammattinyrkkeilijäksi ryhtynyt tubettajatähti Jake Paul latasi tavoilleen uskollisena kovan väitteen. Hän aikoo jonain päivänä nyrkkeillä Saul ”Canelo” Alvarezia vastaan. Alvarezia pidetään yleisesti maailman parhaana nyrkkeilijänä. Meksikolainen on ylemmän keskisarjan kiistaton mestari.

Paul vertasi itseään turkkilaiseen Avni Yildirimiin, joka hävisi Alvarezille helmikuussa luovuttamalla kolmannen erän jälkeen. Canelo ehti lyödä 67 kertaa, Yildirim 11.

– Hänen lempinimiensä on ”Turkkilainen soturi”. Hän istui kulmaansa ja luovutti. Miksi hän saa otella Caneloa vastaan, mutta minä en? Olen isompi ja vahvempi kuin hän. Ei ole kyse siitä, kuinka kauan on tehnyt jotain. On kyse siitä, onko tehnyt jotain oikein, Paul sanoi lehdistötilaisuudessa Tampassa keskiviikkona.

Paulin ammattilaisura nyrkkeilyssä alkoi pari vuotta sitten. Hän on voittanut kaikki neljä otteluaan, kolme tyrmäyksellä. Vastustajina on ollut toinen tubettaja, entinen koripalloilija ja pari uransa huipun nähnyttä vapaaottelijaa.

Paul, 24, sanoi myös, että voisi mahdollisesti tulevaisuudessa ottaa matsin isoveljeään Logan Paulia vastaan. Logan Paul, 26, nyrkkeili kesällä näytösottelussa kahdeksan erää Floyd Mayweatheria vastaan.

Jake Paul kertoi haaveilevansa myös UFC-tähti Conor McGregorin haastamisesta kehässä.

Yhtä miestä Paul ei enää halua nähdä: Tommy Furya. Paulin piti nyrkkeillä raskaansarjan maailmanmestarin Tyson Furyn velipuolen kanssa ensi lauantaina, mutta tämä vetäytyi loukkaantumiseen vedoten.

– En halua enää antaa hänelle mahdollisuutta koskaan. Hän sai saumansa. Minusta olisi kivaa, että hän ottelisi 20 kertaa ilman, että saisi kasaan lähellekään samaa palkkiota, jonka olisi saanut yhdestä ottelusta minua vastaan. Sori Tommy, ei tule tapahtumaan, Paul kommentoi.

Furyn sijaan Paul kohtaa lauantaina uudelleen entisen UFC-mestarin Tyron Woodleyn, jonka hän voitti aiemmin tänä vuonna hajaäänituomiolla. Woodley saa uusintaottelussa Paulin promootiolta puolen miljoonan dollarin bonuksen, jos hän onnistuu tyrmäämään Paulin.

– Olen sparrannut 200 erää ja kehittynyt paljon. En odota vaikeaa ottelua, Paul kertoi.

Jake Paulin ottelut keräävät väitetysti suuria tuloja katseluoikeuksista.

Paul varjonyrkkeili avoimissa harjoituksissa Tampassa Yhdysvalloissa.