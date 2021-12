Tyson Fury ja Game of Thronesista tuttu jättiläinen tapasivat – paidat lähtivät heti päältä ja tältä se näytti

Kaksi isoa miestä kohtasi toisensa.

Tyson Fury ja Game of Thronesista tuttu Hafthor Julius Björnsson tapasivat

Islantilainen voimamies Hafthor Julius Björnsson tapasi nyrkkeilyn raskaansarjan maailmanmestarin, brittiläisen Tyson Furyn. 206-senttinen Björnsson julkaisi Instagramissa kuvia isojen miesten kohtaamisesta. Furylla mittaa on saman verran. Kaksikon yhteispaino lasketaan sadoissa kiloissa.

Jostain syystä pari otti paitansa pois jossain vaiheessa tapaamistaan.

– Kuvassa huippuunsa viritetty miesurheilijan keho sekä minä. Vitsit sikseen. Oli suuri kunnia tavata ”Gypsy King”. Odotan, että pääsen oppimaan mestarilta lisää lähitulevaisuudessa, Björnsson kirjoitti Instagramiin.

Islantilaisen viestin alku viittaa internetvitsiin, jonka mukaan halusi sitä tai ei, Furyn aavistuksen pyylevä vartalo edustaa korkeinta mahdollista urheilullista suorituskykyä.

Björnsson itse on pudottanut merkittävästi painoaan viime aikoina. Game of Thrones -hittisarjassakin esiintynyt jättiläinen on nyrkkeillyt kolmessa ottelussa vuoden 2021 aikana.

Fury voitti todellisen klassikko-ottelun lokakuussa, kun hän tyrmäsi Deontay Wilderin Las Vegasissa. Joulukuun alussa hän on kiertänyt Britteinsaarta esiintymässä Kotiinpaluu-nimisellä kiertueella, jolla kotiyleisöllä on ollut mahdollisuus nähdä Yhdysvalloissa otellut mestarinsa.