Tyson Furyn velipuoli perui ottelunsa YouTube-tähteä vastaan – Jake Paul haukkui maanrakoon

Jake Paul ottelee Tommy Furyn sijaan uudelleen Tyron Woodleya vastaan.

Nyrkkeilijä Tommy Fury, 22, perui ottelunsa tubettajatähteä Jake Paulia vastaan. Fury vetäytyi ”lääketieteellisiin syihin” vedoten.

Furyn korvaa entinen UFC-mestari Tyron Woodley, 39, joka nyrkkeili Paulia vastaan jo elokuussa. Tuolloin Paul, 24, voitti hajaäänituomiolla.

Woodleylle on luvattu puolen miljoonan dollarin bonus, jos hän tyrmää Paulin uusintaottelussa, Paulin oma Most Valuable -promootio tiedotti Instagramissa.

Paul kyykytti ottelun perunutta Furya rajusti Instagramin tilillään.

– Se on virallista. Fury on nyrkkeilyn isoin ämmä. Hän on vetäytynyt ottelusta ”lääketieteellisen syyn” vuoksi. Kuka tietää, mitä hittoa siinä leirissä tapahtuu, Paul sanoi.

Daily Mailin mukaan Furyn peruutuksen syynä oli kylkiluun murtuma ja bakteeri-infektio.

– En voinut uskoa, kun kuulin. Fury rähmäsi elämänsä isoimman rahapussin. Nyt hän katsoo kotoa ja maksaa minulle 60 dollaria katseluoikeudesta sen sijaan, että hänelle maksettaisiin miljoonia ottelemisesta minua vastaan.

Paul väitti Instagramin videollaan nyrkkeilleensä, vaikka hänen nenänsä oli murtunut tai hän oli sairaana.

– Nyrkkeilyssä pitää päästä vammojen yli. Fury oli peloissaan eikä kestänyt painetta eikä paskapuhetta, Paul sanoi.

Paul voitti Woodleyn ensimmäisessä ottelussa, mutta ensimmäistä kertaa ammattilaisnyrkkeilyurallaan hän ei tyrmännyt vastustajaansa. Paulin tuloslista on nyt neljä voittoa ja nolla tappiota.

– Nyt en jätä mitään hampaankoloon. En tyrmännyt häntä viimeksi, nyt aion tyrmätä hänet hullulla tavalla niin, että sitä pyöritetään uusinnoissa.

Ottelu käydään 18. joulukuuta Floridan Tampassa.

Paulin elämä on ollut täynnä skandaaleja. Hän nousi kuuluisuuteen sosiaalisen median alustalla nimeltä Vine. Sen jälkeen hän on esimerkiksi näytellyt Disneyn Bizaardvark-sarjassa, josta sai potkut. Häntä on syytetty seksuaaliseen tekoon pakottamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä.

Hän on voittanut ammattilaisnyrkkeilijänä tubettaja Ali Loui Al-Fakhrin eli AnEsonGibin, ex-NBA-tähti Nate Robinsonin, entisen vapaaottelijan Ben Askrenin ja Woodleyn. Huolimatta otteluiden vähäisestä urheilullisesta arvosta, ne ovat saaneet valtavasti mediahuomiota ja keränneet väitetysti valtavia summia katseluoikeuksien myynnillä.

Brittiläinen Tommy Fury on raskaansarjan maailmanmestarin Tyson Furyn velipuoli. Tommy Fury on tullut nyrkkeilyn lisäksi tunnetuksi tosi-tv-ohjelmasta Love Island.