Kommentti: Maailman parhaasta nyrkkeilijästä ei ole epäselvyyttä – ja hän ei ole Tyson Fury

Saul Alvarez näytti, miksi hän on nyrkkeilyn kiistaton kuningas, kirjoittaa Mikko Marttinen Las Vegasista.

Caleb Plant on kokenut elämänsä aikana kovia. Hän kasvoi Tennesseen maaseudulla asunnoksi muutetussa asuntoautossa. Hänen tyttärensä kuoli 19 kuukauden iässä. Poliisi ampui hänen äitinsä.

Usein sanotaan, että kovat kokemukset vahvistavat henkisesti. On kuitenkin mahdotonta tietää, voiko mikään valmistaa ihmistä niihin hetkiin, jotka Plant koki kävellessään kehään lauantai-iltana Las Vegasissa.

Täyteen pakatun MGM Grand Garden Arenan yleisö buuasi ja mylvi. Plant tiesi, että katsojista lähes jokainen toivoi hänen kärsivän väkivaltaisen tappion maailman parhaalle nyrkkeilijälle Saul “Canelo” Alvarezille.

Caleb Plant ei mahtanut lopulta mitään Saul ”Canelo” Alvarezille.

Jos Plant pystyi huutomyrskyssä säilyttämään itseluottamuksensa, noin viiden erän jälkeen siitä oli jäljellä enää rippeet. Alvarez jauhoi Plantin hiljalleen kypsäksi ja iski ratkaisun 11. erässä.

Meksikolaisvoittoinen yleisö puhkesi ekstaasiin. Sen sankari antoi heille jälleen kerran toivotun lopputuloksen. Voitolla Alvarezista tuli ylemmän keskisarjan kiistaton mestari: hänellä on nyt hallussaan kaikkien neljän suuren liiton mestaruusvyöt.

Ratkaisu syntyi 11. erässä. Plant putosi kanveesiin, tekninen tyrmäys.

Hurjat rahat

Alvarez, 31, on paitsi maailman paras nyrkkeilijä, myös kaikkein suosituin. Ottelujulisteissa hänestä käytetään vain lempinimeä Canelo. Espanjan sanaa kaneli tarkoittava sana viittaa hänen punaisiin hiuksiinsa.

Alvarez ansaitsi lauantain ottelusta noin 35 miljoonaa euroa. Edes raskaan sarjan tähdet Tyson Fury ja Anthony Joshua eivät yllä vastaaviin rahoihin.

Alvarez on ansainnut suosionsa vanhanaikaisella tavalla: voittamalla. Siinä missä Fury on edellisten kahden vuoden aikana otellut kahdesti, Alvarez on esiintynyt viimeisen vuoden aikana kehässä neljä kertaa.

Vaikka Alvarez on Meksikon kansallissankari ja upporikas, hän on säilyttänyt työmoraalinsa. Hän sanoo tavoittelevansa kehässä historiaa ja on kaikesta päätellen tosissaan.

Moni köyhyydestä rikkauksiin noussut nyrkkeilijä on löytänyt uransa huipulla harjoitussalia houkuttelevampia ympäristöjä.

– On vaikea nousta aamulla lenkille, kun herää silkkipyjamassa, Marvin Hagler sanoi.

Alvarezin tunnuslause on “Ei nyrkkeilyä, ei elämää”, ja hän näyttää todella uskovan sen.

– Rakastan nyrkkeilyä yhtä paljon kuin 16 vuotta sitten, en ole koskaan menettänyt intohimoani, Alvarez sanoi lauantaina ottelun jälkeen.

Näin tuuletti ylemmän keskisarjan kiistaton mestari.

Pienet asiat

Alvarez ei ole nyrkkeilijänä räiskyvä. Hän ei ole erityisen nopea, ja hänen iskunsa ovat pikemminkin painavia kuin tyrmääviä. Alvarezin ylivoima johtuu siitä, että hän tekee perusasiat paremmin kuin kukaan toinen.

Alvarez on hyökkäävä vastaiskunyrkkeilijä. Hän hivuttautuu pienillä, millimetrin tarkoilla väistöillä vastustajansa iholle ja pakottaa tämän avaamaan puolustuksensa.

Alvarez menettää tasapainonsa äärimmäisen harvoin. Hän pystyy panemaan koko vartalonsa painon iskujensa taakse ja olla silti valmiina puolustamaan seuraavassa hetkessä.

Siksi useimmille vastustajille käy niin kuin Plantille. Alvarez vie heiltä elintilan painostuksellaan ja voimat vartaloiskuillaan. Lopulta vastustaja on kypsä poimittavaksi.

Alvarez on kärsinyt uransa aikana yhden tappion. Hän haastoi vihreänä 23-vuotiaana nyrkkeilyn silloisen valtiaan Floyd Mayweatherin ja hävisi pistein.

Mayweatherin vetäydyttyä kehästä asiantuntijat nostivat Alvarezin lajin kuninkaaksi. Tällä hetkellä kukaan ei uhkaa hänen asemaansa.