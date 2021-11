Tällaista elämää Mira Potkonen on viettänyt Tokion mitalibonuksen turvin – ”Ei tarvitse heti mennä palkkatöihin”

Mira Potkonen on nauttinut suunnattomasti tavallisesta arjesta. Nyt kaksinkertainen nyrkkeilyn olympiamitalisti haluaa rauhassa tunnustella, millaisia signaaleja hänen sisimmästään alkaa kummuta.

Tampere

Mira Potkonen hyörii ja pyörii köysillä rajatulla nelikulmion muotoisella alueella sukkelasti, ottaa terävän askeleen vuoroin eteen, taakse ja sivulle. Välillä Potkonen pysähtyy johonkin nurkkaukseen tekemään sitä, mitä hänen ammatissaan pitää tehdä, kunnes jalat taas käyvät vikkelästi, ja nurkkaus vaihtuu nopeasti.

Sitten Potkonen pysähtyy hieman pidemmäksi ajaksi yhteen kulmaukseen – ja kohta nurkasta raikuu hervoton nauru.

– Nyt me kärähdettiin! Meidän miehet eivät tiedä, että me ollaan täällä, nelihenkinen naisseurue hihittää valokuvaajalle, ja Potkonen nauraa vedet silmissä itselleen entuudestaan tuntemattomien naisten kanssa.

Potkonen on selvästi elementissään asiakaspalvelijana. Kaksinkertainen nyrkkeilyn olympiamitalisti on ammatiltaan tarjoilija. Viime viikolla hän teki pitkästä aikaa yhden päivän ”oikeaa” työtään Tampereella ravintola Hookin hyväntekeväisyystempauksessa.

Ravintola lahjoitti päivän tuotot, nelinumeroisen summan, Potkosen valitsemaan kohteeseen eli Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten psykiatriselle osastolle.

– Luin keväällä, miten tiukilla siellä osastolla ollaan ja että sinne on tosi pitkät hoitojonot, Potkonen perustelee valintaansa.

Ravintolaketjun pääomistaja Juha Vuorio oli kysynyt tv-kuvausten yhteydessä Potkoselta, ilmeisen vakavissaan, haluaisiko tämä tulla ravintolaan töihin ainakin osa-aikaisesti. Potkonen halusi ensin kokeilla yhden iltavuoron verran.

– En taida luvata mitään tämän päivän jälkeenkään, Potkonen sanoi makeasti nauraen kiireisen iltapuhteen lomassa.

Mira Potkonen palasi yhdeksi illaksi entiseen työhönsä, kun hän toimi hyväntekeväisyyden nimissä tarjoilijana tamperelaisravintola Hookissa.

Potkonen muistelee tehneensä ”oikeita” töitä viimeksi alkuvuonna 2014 Tampereen liikekeskus Siperian Cafe Nostalgiassa. Nyt hän on taas elämässään siinä vaiheessa, että paluu työelämään on mielessä. Mutta kiire ei ole.

– Nyt on menossa hetken huilitauko. Tokion mitalibonuksen (20 000 euroa) ansiosta taloudellinen tilanteeni on sellainen, ettei tarvitse ihan heti mennä palkkatöihin. Olen käynyt tekemässä pieniä, mielekkäitä juttuja. Nyt on vähän aikaa funtsia, mitä täältä sisältä alkaa kummuta, Potkonen sanoo rintakehäänsä taputtaen.

Onko sieltä kuulunut vielä mitään signaaleja?

– Olen aloittanut personal trainer -koulutukseen. On mielenkiintoista nähdä harjoittelua eri kantilta. Kaiken uuden oppiminen ja uusien ihmisten tapaaminen on todella inspiroivaa, Potkonen sanoo.

– Ylipäätään eläminen niin sanotusti ulkomaailmassa on ollut mahtavaa. Uran aikana menin eräänlaiseen putkeen ja olin vähän kuin ravihevonen laput silmillä. Sitähän minä halusin ja sain tehdä pitkään, mutta aikansa kutakin. On ollut ihanaa, kun nyt on saanut päästää irti siitä maailmasta, hän sanoo hymyillen.

Mira Potkonen voitti Irlannin Katie Taylorin Rion olympiaturnauksessa 2016.

Urheilu-uran aikana Potkosella ei ollut aikaa eikä energiaa ansiotöihin. Hän kertoo eläneensä hyvin niukasti, ja aviomiehen tuki on ollut korvaamatonta.

– Sain Rion pronssin (vuoden 2016 olympialaiset) jälkeen ison urheilija-apurahan eli 20 000 euroa vuodessa, sitä ennen olin pienemmillä tuilla. Se on ollut perustoimeentuloni. Varsinkin ennen Rioa mies teki kahta työtä, eli työskenteli putkifirmassa ja soitti orkesterissa, että pystyimme elämään. Nyt hänellä on oma putkifirma, Potkonen kertoo.

– Olen aina ajatellut, että kunhan lapsilla on kaikki tarvittava ja itselläni on ne urheiluvälineet, jotka tarvitsen, se riittää. Kummasti sitä tulee toimeen, kun on päättänyt, että tätä haluan tehdä.

Elokuussa Tokion olympiakehässä nähtiin vimmatusti taistellut Potkonen, joka ei jäänyt ruotimaan otteluitaan median eteen. Kun uran viimeinen ottelu, kevytsarjan välierä Brasilian Beatriz Ferreiraa vastaan oli päättynyt tappioon, Potkonen purki pettymystään medialle vuolaasti kyynelehtien.

Mira Potkonen kohtasi uransa viimeisessä ottelussa Brasilian Beatriz Ferreiran. Taustalla valmentaja Maarit Teuronen.

Sillä hetkellä Potkosta, 40, ei lämmittänyt, että hänestä oli tullut nyrkkeilyhistorian vanhin olympiamitalisti. Suurin pettymys haihtui kuitenkin nopeasti.

– Pakko myöntää, että Tokiossa jännitys vähän tuntui tekemisessäni, kun tiesin, että jokainen matsi voi olla viimeinen. Kun se viimeinen matsi oli ohi ja tulin ulos kehästä, ja tajusin, etten pääse finaaliin johon olen aina halunnut... Koko ura, kaikki kova työ, isot tavoitteet, kaikki purkautui siinä hetkessä.

– Mutta sen jälkeen, kun pääsin siitä tilanteesta pois ja purin asian, en ole enää itkenyt sitä asiaa. Sen jälkeen olen ollut onnellinen ja tyytyväinen siitä, miten kaikki lopulta meni, hän kertoo.

Potkonen ja hänen valmentajansa Maarit Teuronen myös aivan konkreettisesti ensin purkivat nyrkkeilijän uran ja sitten symbolisesti kasasivat muistot yhteen.

– Istuimme pukuhuoneen lattialla ja askartelimme viimeisen matsini käsisiteistä kummallekin muistot. Ensin ne sideharsot leikattiin ja irrotettiin käsistäni, ja sitten ne teipattiin kasaan.

– Tiesin, kumman käden siteen Maarit haluaa. Vasemman, koska etukäden käyttö on ollut valttikorttini, Potkonen kertoo.

Mira Potkonen sai olympiamitalin kaulaansa Tokiossa elokuussa.

Potkonen sanoo, että lopulta mitään ei jäänyt hampaankoloon.

– Kun se kaikki oli ohi, tuli myös ihana rauha. Mikään ei loppunut kesken. Kun tuli vielä koronan takia tuo lisävuosi, oli jo aikakin luopua urasta. Thank god minun ei enää tarvitse treenata niin lujaa.

Potkonen on lähes liikuttunut siitä, miten paljon hän sai urallaan kannustusta ja miten syvästi hän pystyi koskettamaan suomalaisten sisintä.

– Moni tulee sanomaan, että vitsi miten ihanaa työtä olet tehnyt ja että on ollut ihan mahtavaa katsoa ottelujani ja eläytyä mukana. Se, että olen omalla tekemiselläni koskettanut ihmisiä, tuo tosi hyvää mieltä.

Erityisen iloinen Potkonen on siitä, että sai lopettaa uransa omilla ehdoillaan, silloin kun halusi.

– Kaikilla ei mene niin. Olen erittäin kiitollinen kaikesta, mitä olen kokenut ja jokaisesta hetkestä, joka on mennyt ja joka on tässä ja nyt.

Potkosen ei edes tarvitsisi vakuutella onneaan ja kiitollisuuttaan. Se näkyy. Hän hymyilee aurinkoisesti koko ajan, nauraa toistuvasti. Elämä hymyilee. Eikä se aiemminkaan ole pahasti kasvoja kiristänyt.

– Totta kai uran aikana touhu menee välillä suorittamiseksi. Silti olen aina yrittänyt ja osannut löytää päivistä myös asioita, joista voi nauttia. Vaikka upeat lenkkimaastot tai auringonpaisteen. Koen rikkaudeksi, että osaa nauttia niistä pienistäkin hetkistä, hän sanoo.

Mira Potkonen kuvattuna vuonna 2011.

Syksyn aikana nautinnollisia hetkiä on riittänyt. Potkonen on päässyt toteuttamaan pitkäaikaisia haaveitaan. Moni niistä voi tuntua meistä taviksista pieniltä, mutta olympiamitalistin arki ei ole taviksen elämää.

Perheeseen on hankittu aviomiehen ja toisen tyttären pitkään toivoma koira, chihuahua nimeltä Yoda, Potkonen on päässyt vaellusreissulle Lappiin, hän on käynyt Ylöjärven Madonnien jääkiekkovuorolla, koko perhe kävi yhdessä Ahvenanmaalla...

– En ole ikinä ehtinyt käymään Lapissa kuin kisoissa Rovaniemellä. Ahvenanmaallakaan en ollut käynyt koskaan. Ja nyt pystyin ensimmäisen kerran pyhittämään lasten lomaviikon myös itselleni vapaaksi, 16- ja 14-vuotiaiden tyttöjen äiti kertoo.

– Jääkiekossa Haanpään Anne (entinen maajoukkuepelaaja) antoi sellaisen nappisyötön, että pääsin tekemään maalin. Ai että tuntui hyvältä! Potkonen hehkuttaa.

Arjen luksusta on sekin, että herätyskellon viisareita on voinut pyöräyttää vähän totuttua myöhemmäksi.

– Elämä on muuttunut vähän iltapainoitteisemmaksi. Aamuni alkavat nykyään lenkillä koiran kanssa. Keitän kahvit mukaan ja kuljen termospullon kanssa. Siinä on mun aamurutiinit.

– Yritän muutenkin liikkua paljon luonnossa, sillä olen aina saanut luonnosta voimaa. Haluaisin lähteä vähän pidemmille vaelluksille kansallispuistoihin. Sitäkään en ole aiemmin pystynyt tekemään.

Nyrkkeilysalien ovia Potkonen ei ole lopullisesti sulkenut takanaan.

– Tämän loppuvuoden yritän pyhittää muille asioille. Haluan ottaa tarkoituksella vähän etäisyyttä lajiin, jotta kipinä pääsisi ehkä myöhemmin taas roihahtamaan kunnolla. Kyllä minä jossain vaiheessa käyn vähän vierailemassa saleilla, ja voisin mennä pitämään kuntonyrkkeilyjä ja kohtaamaan ihmisiä.

– Se, että pääsen liikuttamaan ihmisiä ja kokemaan hauskoja hetkiä heidän kanssaan, on lähellä sydäntäni. Haluan, että kun menen taas salille, se tuntuu mukavalle ja pystyn tekemään asioita hauskasti ja ilon kautta, Potkonen sanoo.

Mira Potkonen teki viime viikolla yhden päivän ”oikeaa” työtään Tampereella ravintola Hookin hyväntekeväisyystempauksessa.

Sitten viereisestä pöydästä lähtöä tekevä iloinen naisseurue tulee vielä juttelemaan tarjoilijalleen.

– Mennään vielä pubiin, lähdetkö mukaan, naiset kysyvät.

– Joo, laittakaa koodia, mihin pubiin menitte, Potkonen vastaa iloisen naurun kera.

Ei hän sinne pubiin lähde. Mutta nyt, uudessa elämässä, sekin olisi mahdollista.