Tytär sai lopettaa koulunkäynnin 11-vuotiaana, kaikilla pojilla sama etunimi - nyrkkeilymestari Tyson Furyn erikoista sukua pidetään ”Britannian kovimpana”

Nyrkkeilytähti Tyson Fury perhettä kutsutaan Iso-Britannian kovimmaksi – hyvästä syystä.

– Hänen sukunimensä on Fury. Jos hän ei voita Jake Paulia, niin hänen on syytä vaihtaa nimensä, raskaan sarjan maailmanmestari Tyson Fury kommentoi pikkuveljensä Tommyn tulevaa nyrkkeilyottelua YouTube-julkkis Paulia vastaan.

Nimi todella tuo velvoitteita. Furyn perhettä on brittimediassa tituleerattu ”Iso-Britannian kovimmaksi”. Väite on kaukana perusteettomasta. Furyn suvun tarina on hämmästyttävä yhdistelmä nyrkkeilyä, rahaa ja raskaita rikoksia.

Tässä omalaatuinen suku esiteltynä.

Isä John Fury

Irlantilaisten kiertolaisten kansanryhmään kuuluva John Fury syntyi 22. toukokuuta 1964 Irlannin Galwayssa. Fury kasvoi suvussa, jolla oli pitkät nyrkkeilyperinteet.

Nuoruudessaan Fury osallistui usein puoliluvattomiin ilman hanskoja käytyihin nyrkkeilyotteluihin. Daily Starille hän kertoi voittaneensa parhaimmillaan 100 000 puntaa ilman hanskoja käydystä kamppailusta.

Fury muutti Englantiin 1980-luvulla ja siirtyi nyrkkeilyn ammattilaiskehiin. 191-senttinen raskassarjalainen otteli vuosien 1987 ja 1995 välillä 13 kertaa, joista hän voitti kahdeksan ja hävisi neljä.

Yksi kamppailu päättyi ratkaisemattomaan. Se tapahtui helmikuussa 1989 Töölön Kisahallissa, jossa Fury kohtasi jenkki David Hopkinsin otteluillassa, jossa olivat mukana mm. Joni Nyman ja Jose Tuominen.

John Fury (oik.) piti hovia poikansa MM-ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa vuonna 2015.

Uransa jälkeen John Fury ryhtyi valmentamaan Tyson-poikaansa. Valmennussuhde kuitenkin katkesi vuonna 2011, kun John Fury tuomittiin vankilaan raa’asta katutappelusta.

John Fury oli tappelussa kaivanut vanhalta vihamieheltään silmän päästä. Vuonna 2010 tapahtunut väkivallanteko oli vuodesta 1999 asti kyteneen riidan julma lopputulema. Lähtökohtana oli entisten ystävysten riitautuminen olutpullosta lomalla Kyproksella vuonna 1999.

John Fury tunnetaan myös erittäin värikkäästä kielenkäytöstään. Kun Tyson Fury tyrmäsi Deontay Wilderin vuonna 2020, isä-Fury juhli kourimalla haaroväliään ja huutamalla:

– Tuollaisia [nyrkkeilijöitä] tulee näistä palleista!

Isoveli Tyson Fury

John ja Amber Furyn poika Tyson syntyi Manchesterissä elokuussa 1988. Hän syntyi kolme kuukautta ennen aikojaan ja painoi syntyessään vain yhden paunan (454 grammaa).

John kertoi Telegraphille, että lääkärit arvelivat pojan kuolevan heti synnyttyään, mutta isä sai heti pojan nähtyään vahvan tunteen siitä, että lapsi ei vain selviä hengissä, vaan että hänestä kasvaa raskaan sarjan maailmanmestari. Siksi poika sai nimensä Tyson nyrkkeilytähti Mike Tysonin mukaan.

206-senttiseksi voimanpesäksi kasvanut Tyson Fury täytti isänsä toiveet ja raivasi tiensä kiistattomaksi maailmanmestariksi lyömällä Vladimir Klitshkon marraskuussa 2015. Klitshko-ottelun jälkeen Fury alkoi kuitenkin kärsiä mielenterveysongelmista, joita huumeiden ja alkoholin runsas käyttö pahensi.

Terveysmurheiden ohella Furyn piti pois kehästä oikeustaisto, jota hän kävi Britannian antidopingviranomaisen kanssa vuonna 2016 julkistetusta nandrolonikärystä.

Tyson Fury tähyili yleisöä lokakuisen MM-ottelun lehdistötilaisuudessa.

Tyson Fury luopui MM-vöistään ja palasi kehään vasta kesäkuussa 2018. Parin lämmittelymatsin jälkeen hän valtasi asemansa taas lajin huipulla Deontay Wilderia vastaan käymänsä ottelutrilogian aikana 2018–2021. Ensimmäinen ottelu päättyi ratkaisemattomaan, mutta sen jälkeen Fury tyrmäsi Wilderin kahdesti.

Lokakuussa käydyn trilogian päätösottelun jälkeen Fury julistautui yhdeksi nyrkkeilyhistorian kaikkien aikojen parhaista ottelijoista.

– Olen nyt kiistatta oman aikakauteni paras raskassarjalainen. Numero yksi, numero uno, Fury sanoi Boxingscenen mukaan.

Menestys näkyy myös Tyson Furyn lompakossa. Talouslehti Forbes arvioi nyrkkeilytähden ansainneen viime vuonna 49 miljoonaa euroa.

Tyson Fury tyrmäsi Deontay Wilderin lokakuussa WBC-liiton raskaansarjan MM-ottelussa.

Tyson Fury on vuodesta 2008 lähtien ollut naimisissa Parisin kanssa. Pariskunnalla on kuusi lasta: kolme poikaa ja kolme tyttöä. Kaikkien poikien etunimi on Prince.

– Minä olen kuningas ja he ovat prinssejä, kunnes ansaitsevat oman nimensä, kutsumanimellä The Gypsy King tunnettu Tyson Fury nimivalintaa Mirrorin mukaan.

Kuva: Paris Fury julkaisi Instagramissa kuvan lapsistaan Athena-tyttärensä syntymän jälkeen syyskuussa.

Hiljattain Tyson ja Paris Fury aiheuttivat kohun, kun he sallivat esikoistyttärensä Venezuelan lopettaa koulunkäynnin vain 11-vuotiaana. Paris Fury perusteli päätöstä The Sunille ja sanomalla sen olevan ”irlantilaisten kiertolaisten” perinteiden mukainen. Paris Fury myös vakuutti Venezuelan saavan yksityisopetusta kotona.

Pikkuveli Tommy Fury

John Furyn ja Mauritiukselta kotoisin olevan Chantalin poika Tommy Fury syntyi Manchesterissa toukokuussa 1999. Hän on velipuolensa tavoin ammattinyrkkeilijä, mutta toistaiseksi eniten julkisuutta Tommy Fury on saavuttanut tositelevision tähtenä.

Tommy Fury osallistui vuonna 2019 ITV2-kanavan deittailuohjelmaan Love Islandiin ja sijoittui toiseksi somevaikuttaja-tyttöystävänsä Molly-Mae Haguen kanssa.

Raskaassa keskisarjassa otteleva Tommy Fury on voittanut kaikki seitsemän ammattilaisotteluaan, mutta vastustajat ovat olleet kehnotasoisia.

Kuva: Tommy Fury julkaisi keväällä Instagramissa Miamissa otetun rantakuvan itsestään ja Tyson-veljestään.

Joulukuussa Floridassa odottava ottelu tubettajajulkkis Jake Paulia vastaan on Tommy Furyn uran suurin. Isä-Johnin mukaan Tyson matkustaa Yhdysvaltoihin auttamaan veljeään.

– Tommylla on tarvittava taito ja voima Paulin tyrmäämiseksi. Ainoa kysymys Tommyn kohdalla on tämä: hän on nuori, pystyykö hän kestämään ison nyrkkeilyillan paineet? Hän on tosin varmasti käynyt tämän asian päässään läpi monta kertaa, ja hänellä on kehän kuningas Tyson tukenaan, John Fury sanoi BT Sportille.

Tysonin ja Tommyn ohella John Furyllä on myös kolme muuta poikaa. John junior , Shane ja Roman.

Setä Peter Fury

Kun John Fury joutui vankilaan vuonna 2011, Tysonin valmennusvastuun otti Johnin pikkuveli Peter. 53-vuotiaalla Peter Furyllä oli myös kokemusta telkien takana istumisesta, sillä hän sai kymmenen vuoden tuomion huumekaupasta vuonna 1994.

Mirrorin mukaan Peter Fury oli Koilis-Englannissa toimineen huumejengin pääjehu, joka tienasi miljoonia laittomia aineita kaupittelemalla. Hän jatkoi laittomia bisneksiään vielä vankilasta käsin ja sai uuden tuomion rahanpesusta vuonna 2006.

Peter Fury kertoi aloittaneensa työnteon yhdeksänvuotiaana, jolloin hän alkoi kaupitella mattoja ovelta ovelle isänsä kanssa. Guardianin ”ilmiselvän älykkääksi” kuvailema Peter Fury käytti vankila-aikansa myös opiskeluun.

– Ajattelin, että en aio olla niin kuin muut linnakundit, vaan koulutan itseni. Opiskelin äidinkieltä, kirjallisuutta, kirjoittamista ja liiketaloutta, Peter Fury kertoi.

Kuva: Peter Fury julkaisi viime marraskuussa Instagramissa yhteiskuvan itsestään ja Hughie-pojastaan.

Veljenpoikansa Tysonin ohella Peter Fury on valmentanut poikaansa Hughieta, joka on urallaan voittanut Britannian raskaan sarjan mestaruuden ja hävinnyt WBA-liiton MM-ottelun venäläiselle Aleksandr Povetkinille.

