Kohutubettaja Jake Paul, 24, saa vastaansa voittamattoman tosi-tv-tähden – kova suunsoitto alkoi heti

Jake Paul ja Tommy Fury kohtaavat tällä tietoa 18. joulukuuta.

Tubettaja–nyrkkeilijä Jake Paul kohtaa joulukuussa lyhyen urheilu-uransa tähän saakka kovimman haasteen. Hän nousee kehään tunnetun nyrkkeilysuvun vesan Tommy Furyn kanssa.

Fury on raskaan sarjan WBC-liiton maailmanmestarin, Tyson Furyn velipuoli. Heillä on yhteinen isä, John. Veljesten serkku Hughie on myös raskaan sarjan kärkiottelijoita.

Tysonin on kerrottu olevan veljensä kulmauksessa, kun kongi kajahtaa Tampassa. Hänellä on selvä mielipide, miten ottelussa kuuluisi käydä.

– Jos Tommy ei tuhoa Jake Paulia, lähetän hänet [Tommyn] itse eläkkeelle. Hän tavoittelee maailmanmestaruutta, joten yhdellä YouTube-häiskällä ei ole mitään väliä. Hänen nimensä on Fury. Jos Tommy ei voita Jake Paulia, minun pitää vaihtaa hänen sukunimensä, velipoika linjasi Boxingscenen mukaan.

Tunnettu nyrkkeilymanageri Eddie Hearn oli samalla sivulla maailmanmestarin kanssa. Hearn muistutti Tommy Furyn kasvaneen nyrkkeilyperheessä ja harrastaneen lajia pikkunassikasta saakka. Paul on nyrkkeilyn suhteen myöhäisherännäisempi.

– Jos Tommy häviää, hänen pitäisi mennä autiosaarelle ja viettää siellä koko loppuelämänsä. Se olisi kaikkien aikojen kiusallisin juttu, mm. Anthony Joshuaa manageroiva britti ilmoitti The Sunille.

Paul, 24, on otellut enemmän tai vähemmän ammattilaisena neljä kertaa. Hän on voittanut tubettaja Ali Loui Al-Fakhrin, entisen NBA-pelaajan Nate Robinsonin sekä vapaaottelijat Ben Askrenin ja Tyron Woodleyn.

Brittien Love Island -sarjassakin marinoitunut Fury on voittanut kaikki seitsemän ottelua, joista neljä on tullut tyrmäyksellä. Hän on otellut Paulista poiketen oikeita nyrkkeilijöitä vastaan.

Kaksikko on uhonnut toisilleen jo pitkään ennen kuin kohtaaminen varmistui. Ilmapiiri tiivistynee entisestään tulevina viikkoina. Paul aloitti oman suunsoittokampanjansa jo lauantaina.

–Sinun on aika hyvästellä sukunimesi ja perheesi nyrkkeilyperinteet, Paul viestitti Instagramissa Furylle.