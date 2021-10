Tv:stä tuttu lihashirmu latasi karmean nyrkkipommin 100 kiloa itseään kevyempään mieheen – reaktiot ovat näkemisen arvoisia

Teofimo Lopez ja Hafthor Björnsson kokeilivat lyöntivoimaansa nyrkkeilysalilla.

Nyrkkeilyn kevyensarjan ykkösnimi Teofimo Lopez julkaisi hiljattain Instagram-tilillään kaksi huimaavaa videota, jossa hän testaa omaa iskujenkestävyyttään ja lyöntivoimaansa.

Videoiden toinen osapuoli on entinen maailman vahvin mies ja nykyisin nyrkkeilyuraa virittelevä Hafthor Björnsson. Hän on tuttu myös suosikkisarjasta Game of Thrones.

Lopez, joka on ottelukunnossa noin 60-kiloinen, otti aluksi vastaan Björnssonin voimalyönnin, minkä jälkeen roolit vaihtuivat päikseen.

Noin 160-kiloisen islantilaisen pommi olisi useimmille kohtalokas, mutta Lopez ottaa vain pienen taka-askeleen ja puhaltelee hieman.

Kaksikon järjetön kokoero näkyy paremmin toisella videolla. Kun Lopez latailee jonkin aikaa iskuaan, hänen päänsä keikkuu jossain Björnssonin rintalastan seutuvilla. Heidän pituuseronsa on 33 senttiä.

Myös Lopezin osuma näyttää varsin napakalta, mutta Björnsson vain karjuu onnessaan lyönnin jälkeen. Moni sivustaseuraaja yhtyy mylvintään.

Lopez on, 24, voittanut kaikki 16 ammattilaisena käymäänsä ottelua, joiden joukossa on tyrmäysvoitto Edis Tatlista.

Edellisessä ottelussa kaatui Ukrainan suuruus Vasil Lomatshenko. Jenkkiottelija puolustaa titteleitään marraskuun lopussa niin ikään tappiotonta George Kambososia vastaan.

Björnsson puolestaan voitti kädenvääntäjänä tunnetun Devon Larrattin syyskuussa. Tuomari keskeytti näytösottelun ensimmäisessä erässä.

Islantilaisjätti kohdannee seuraavaksi toisen voimamiehen, britti Eddie Hallin.