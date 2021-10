Edis Tatli iskee EM-vyöstä joulukuussa Helsingissä

Nyrkkeilijä Edis Tatlin EM-ottelu on varmistunut.

Edis Tatli kohtaa ammattinyrkkeilyn kevytsarjan EM-ottelussa Gianluca Ceglian 11. joulukuuta Helsingissä. Tatlin ja italialaisen Ceglian oli määrä kohdata jo elokuussa, mutta suomalaisnyrkkeilijän harjoituksissa saama käsivamma sotki suunnitelmat. Käteen tullut murtuma ei vaatinut leikkaushoitoa.

– Oloni on nyt valmiimpi ja parempi kuin elokuussa. Olisin minä varmaan hoitanut Ceglian jo kesällä, mutta tämä lisäaika on vain tuonut lisää varmuutta tekemiseeni. Odotan tosi innolla joulukuuta, Tatli sanoi tiedotteessa.

Ottelun näyttämöksi on varmistunut Ruskeasuon liikuntahalli. Tatli on voittanut urallaan ammattilaisten EM-tittelin kahdesti, joten hänestä saattaa tulla kolminkertainen Euroopan mestari. Tatli on voittanut 35 ammattilaisottelustaan 32. Ceglian saldo on 17 voittoa, kolme tappiota ja yksi ratkaisematon.