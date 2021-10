Robert Helenius syö ainakin kilon punaista lihaa päivässä – Anni Vuohijoelta vakavia varoituksen sanoja

Robert Heleniuksen lautaselta löytyy lähinnä punaista lihaa ja kananmunia. Lääkäri Anni Vuohijoen mukaan nyrkkeilijän erikoisessa ruokavalioissa piilee riskinsä.

Robert Helenius on noussut huippukuntoon poikkeuksellisen lihapitoisen ruokavalionsa myötävaikutuksella.

Nyrkkeilijä Robert Helenius on 37-vuotiaana elämänsä kunnossa.

Viime viikonloppuna suomalaisiskijä pyöritteli laatuottelijana pidettyä Adam Kownackia miten tahtoi. Yksipuolinen mittelö päättyi Heleniuksen voittoon teknisellä tyrmäyksellä kuudennessa erässä.

Ahvenanmaan kolossi kertoi tiistaina mediatilaisuudessaan, että yksi hirmukunnon oleellisimmista taustatekijöistä on hänen ruokavalionsa.

– Minun pitää syödä ainakin kilo lihaa päivässä. Muutama kananmuna päälle kyytipojaksi, hän totesi.

Helenius kertoi aloittaneensa punaisen lihan mättämisen noin viisi vuotta sitten. Luolamiesdieetiksikin luonnehditun ruokavalion hyödyt alkavat näkyä hänen mukaansa vasta nyt.

Ilta-Sanomat pyysi viittä vaille valmista lääkäriä Anni Vuohijokea kommentoimaan Heleniuksen kummastusta herättänyttä ruokavaliota. Urheilijana painonnostajana tunnetun Vuohijoen mukaan lihapitoisessa dieetissä piilee suoranaisia terveysriskejä.

– Yksi tekijä on kovien rasvojen määrä. Tuollaisesta ruokavaliosta tulee vain huonoja rasvoja, jotka aiheuttavat mm. kolesterolin nousua. Urheilijan kannalta toinen turvallisuusriski on se, että jaksaminen, keskittymiskyky ja palautuminen heikkenevät, mikä kasvattaa loukkaantumisalttiutta, Vuohijoki luettelee.

Heleniuksen lautasmalli myös pursuaa sali-intoilijoiden suosikkiravintoainetta proteiinia.

– Täytyy muistaa, että ylimääräinen proteiini kerääntyy elimistössä rasvaksi, Vuohijoki tähdentää.

Helenius on kertonut syövänsä päivässä alle 40 grammaa hiilihydraatteja, mikä tarkoittaa sitä, että hänen elimistönsä on jatkuvassa ketoosissa.

Ketoosiksi kutsutaan aineenvaihdunnan tilaa, joka käynnistyy, kun elimistössä ei ole tarpeeksi hiilihydraatteja energiantuotantoa varten. Tällöin maksa ryhtyy valmistamaan rasvasta ketoneja, joita elimistö käyttää polttoaineenaan.

– Ketoosidieetissä kalorien määrän hallinta on helpompaa, mutta pitkäaikaisesti siitä alkaa tulla erilaisia haittavaikutuksia. Ketoosista on ensimmäisen vuoden ajan nähtävissä hyötyjä, mutta sen jälkeen haitat kasvavat hyötyjä suuremmiksi. Vuohijoki toteaa.

– Pitkäaikaisvaikutuksia ei vielä tunneta kunnolla, mutta munuaisille, verisuonille ja maksalle ketoosi aiheuttaa ylimääräistä kuormaa.

Helenius voitti amerikanpuolalaisen Kownackin jo toistamiseen. Sunnuntaiaamun esitys oli murskaava.

Entä ne hyödyt?

Vuohijoki muistuttaa, että kalorivaje on helpompi saavuttaa, kun ruokavaliosta jätetään yksi peruskomponentti kokonaan pois.

– Ketoosidieettiä on käytetty paljon hyvin ylipainoisten ihmisten painonhallinnan alkuvaiheen rasvanpolton tehostamiseksi, hän kertoo.

Ketoosidieetit ovat tuttuja myös Vuohijoelle. Lukuisissa arvokisoissa Suomea edustanut painonnostaja kertoo epämiellyttävän muiston omista ketoosi-kokemuksistaan parikymppisenä.

– Se ei ollut kauhean hääviä: hiukseni irtoilivat, kynteni katkeilivat eikä minulla ollut kuukautisia. Minulle se oli liian iso hinta, sillä haluan, että minulla on elämää myös urheilu-uran jälkeen. Toki täytyy muistaa, että urheilijat ovat yksilöitä, ja Robbekin on takuulla puntaroinut ne hyödyt isommiksi kuin haitat.

Helenius on kertonut tankkaavansa ennen otteluita hiilihydraatteja, jolla varmistetaan, ettei bensa lopu pahimmillaan 12-eräiseksi venyvässä, raa’assa iskujenvaihdossa.

Harjoituskaudella ketonit vastaavat hänen kehonsa energiantuotannosta. Se ei ole Vuohijoen mukaan optimitilanne.

– Jos saisin itse päättää, lisäisin harjoitusten yhteyteen hiilareita, jolloin kehossa on enemmän nestettä, ja sähkö kulkee paremmin. Kun nestettä on enemmän, keho toimii aktiivisemmin. Sillä on merkittävä vaikutus esimerkiksi reaktiokykyyn, hän sanoo.

Heleniuksen brutaalista dieetistä voi olla montaa mieltä, mutta tulokset puhuvat puolestaan.

Ahvenanmaalaista arvosteltiin takavuosina vaatimattomasta fysiikastaan, mutta nyt soraäänet ovat vähitellen hiljentyneet: kaksimetrinen roikale on nykykunnossaan hyvin vaikuttava näky.

– Punaisessa lihassa, kovissa rasvoissa ja jatkuvassa ketoosissa on omat riskinsä, mutta puhumme huippu-urheilijasta, jonka keho toimii eri lailla kuin normijantterilla. Helenius on kokonaisvaltaisesti erinomaisessa fyysisessä kunnossa, minkä vuoksi ketoosi ja punainen liha toimivat eri lailla, Vuohijoki korostaa.