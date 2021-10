Robert Helenius murskasi vastustajansa – lääkäriltä ytimekäs lohkaisu suomalaisjätin otteista

Suomeen palannut Robert Helenius vastaili median kysymyksiin Helsingissä.

Nyrkkeilijä Robert Helenius saapui tiistaina suoraan Helsinki–Vantaan-lentokentältä median eteen Helsingin Vallilaan. Helenius voitti lauantaina Las Vegasissa puolalaisen Adam Kownackin kuudennen erän teknisellä tyrmäyksellä.

Vallilassa Helenius vastaili median kysymyksiin yhdessä managerinsa Markus Sundmanin kanssa.

Robert Helenius, minkälaista palautetta olet saanut voittosi jälkeen?

En lue lehtiä enkä käy sosiaalisessa mediassa. En seuraa kirjoittelua. Elän aivan omassa maailmassani.

Mitä ajattelit, kun kuulit, että Kownackin vasen silmäkulma oli murtunut ottelunne avauserässä?

Tuli totta kai hieman synkkä fiilis. Kownackilla on lapsi tulossa ja muuta. En halua satuttaa ketään. Toivottavasti hänellä on kaikki hyvin.

Lue lisää: Robert Heleniuksen isku teki rajua jälkeä – Adam Kownackin tilasta kantautui ikäviä uutisia

Kownacki joutuu pitämään pitkään paussia, mutta kuinka pitkä tauko sinulla on?

En tee viikkoon mitään. Hengailen perheen kanssa ja teen omia juttujani. Sitten aloitetaan uudestaan voimakausi.

Olet 37-vuotias. Mistä saat voimaa kehittyä?

Minun pitää syödä ainakin kilo lihaa päivässä. Muutama kananmuna päälle kyytipojaksi.

Milloin aloitit lihadieetin?

Viisi vuotta sitten suurin piirtein. Nyt se alkaa vasta näkyä. Siinä kestää monta vuotta. Tulokset alkoivat näkyä toki heti treeneissä, mutta kropassa ja jaksamisessa kestää aikaa.

Robert Helenius (oik.) voitti Adam Kownackin Las Vegasissa käydyssä raskaansarjan kamppailussa viikonloppuna.

Miten näet itse asemasi raskaassasarjassa tällä hetkellä?

En ole ehtinyt funtsia. Lauantain matsi on ollut kaksi vuotta mielessä. Viime matsin jälkeen olin jo top 10:nä. Kun viimeksi oli eliminaattoriottelu, voitin. Haluan mandatory-paikan. (Eliminaattoriottelussa kaksi maailmanmestarin haastajaa ottelee oikeudesta niin sanottuun mandatory challenger -asemaan. Tämä haastaja saa otella MM-tittelistä mestaria vastaan.)

Tähän otteluun valmistautuminen oli poikkeuksellisen haastavaa koronan vuoksi. Sinulla oli peruuntuneiden otteluiden vuoksi neljä leiritystä, jotka eivät ole halpaa lystiä. Mihin henkilökohtainen taloutesi meni ja millä tasolla se on nyt?

Vaikeaa se oli. Sieltä sun täältä piti lainata rahoja ruokiin. Kustannukset ovat aika isoja, kun on ollut neljä leiriä ja oma sali Ahvenanmaalla. Kyllä elämiseen tarvitsee rahaa.

Lue lisää: Robert Helenius palasi Suomeen – tilitti taloudellisesta ahdingostaan: ”Sieltä sun täältä olen pyytänyt lainaa ruokaan”

Oletko tyytyväinen palkkioosi, jonka lauantain ottelusta sait?

(Nojautuu kohti mikrofoneja.) Joo.

Onko psyykeesi vahva, vai mikä saa sinut nousemaan voittajaksi loukkaantumisten, ottelun siirtojen ja muiden vastoinkäymisten jälkeen?

Päättäväisyys. Töitä pitää tehdä päivittäin, vaikka se tuntuu pahalta. Kaikilla on varmaan sama, että joka päivä duunissa ei tunnu hyvältä. Ei jaksaisi lähteä. Mutta minä olen tehnyt tätä kauan. Treenaaminen saa psyykeeni rauhalliseksi ja minut tasoittumaan. Valmentajani Johan Lindström on ladannut minulle sellaiset harjoitusohjelmat, että fysiikkani pitäisi olla ykkösfokus. Olin niin rikki, kun tulin Saksasta (Helenius oli sopimuksessa saksalaisen Sauerland-nyrkkeilytallin kanssa). Kesti pari-kolme vuotta, ennen kuin pääsin taas nyrkkeilemään. Vasta nyt tuntuu siltä, että olen takaisin, mutta olen paremmassa psyykkisessä ja fyysisessä kunnossa.

Palkitsetko itsesi tai läheisesi jollain erityisellä tavalla voittosi jälkeen?

Kuten sanoin ennen ottelua, tämä on vain välietappi. Tämä ei ole lopputulos. Matkani jatkuu. En ole ehtinyt miettiä. Perheelle tuli ostettua lenkkareita sun muuta Jenkeistä.

Soitit kuulemma kotiin heti ottelun jälkeen. Millainen puhelu oli?

He itkivät onnesta ja olivat tyytyväisiä. Lapsetkin olivat hereillä ja olivat katsoneet matsia.

Raskaansarjan WBC-liiton maailmanmestari Tyson Fury juhli pääottelun voittoa lasvegasilaisella klubilla, DJ Steve Aokin keikalla laulamalla ja tanssimalla ilman paitaa. Miten sinä juhlit omaa voittoasi?

Olimme hotellihuoneessa, joimme muutaman bissen, puhuimme matsista ja totesimme, että tästä on hyvä jatkaa. Kävimme syömässä. Söin kaksi hampurilaista, tuplapihvillä. Siis neljä pihviä.

Sattuiko sinua ottelusta?

Ei sattunut. Eihän vastustaja osunut. Tapahtuman lääkäri katsoi heti, että kaikki on kunnossa. Hän vain nauroi ja sanoi, että hyvin oteltu.

Kuinka paljon analysoit Kownacki-ottelua?

Olen katsonut ottelun varmaan 50 kertaa jo. Olen jo löytänyt virheitä, joita meidän pitää parantaa.

Lauantainen voitto oli Robert Heleniukselle vain välietappi.

Manageri Markus Sundman, Heleniukselta oli tuskin ehtinyt hiki kuivua, ennen kuin jo ilmestyi otsikoita, joissa kysyttiin, mikä ottelu voisi hänelle olla seuraavaksi tulossa. Kyse on tietenkin Anthony Joshuan voittaneesta Oleksandr Usykista. Kuinka paljon tämä on pelkkää spekulaatiota? Kuinka paljon olette ehtineet käydä neuvotteluja?

Ottelun jälkeen ei ole vielä neuvoteltu. Näemme, että mandatory position (pakollinen maailmanmestarin haastajan asema) on Robertin. Kävimme eliminator-ottelun viime vuonna Adam Kownackia vastaan. Jos nyt jotain jäi epäselväksi siinä ottelussa, Robert teki sen selväksi lauantaina. Paikka on meidän.

Onko Usyk seuraava vai tuleeko joku väliottelu?

Markus Sundman: Täysin mahdotonta sanoa. Meillä on mandatory-paikka WBA-liitossa. Haluamme otella WBA-liiton supermestaruudesta, jota Usyk pitää hallussaan. Jos Kownacki olisi voittanut viime vuoden eliminaattoriottelun Robbea vastaan, hänellä olisi ollut mandatory-paikka. Me tulimme siihen otteluun tappio niskassamme työtapaturman jälkeen. Siksi kirjoitimme sopimukseen uusintaottelupykälän, jonka he käyttivät lauantaina.

Markus Sundman, mikä on Heleniuksen sopimustilanne Premier Boxing Champions -promootion kanssa?

Meillä on jatkoa.

Kuinka paljon?

En kommentoi enempää. Käydään ottelu kerrallaan.