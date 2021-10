Robert Helenius palasi Suomeen – tilitti taloudellisesta ahdingostaan: ”Sieltä sun täältä olen pyytänyt lainaa ruokaan”

Upeasti Las Vegasissa iskenyt Robert Helenius palasi Suomeen.

Ammattinyrkkeilijä Robert Helenius, 37, voitti ylivoimaiseen tyyliin puolalaisen Adam Kownackin sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa Las Vegasissa. Tiistaina hän piti tiedotustilaisuutta Helsingissä. Median eteen hän asteli suoraan lentokoneesta.

Helenius kertoi juhlistaneensa voittoaan tuoreeltaan parilla hampurilaisella ja muutamalla oluella.

Helenius oli ollut puhelimitse yhteydessä perheeseensä pian ottelun jälkeen.

– Olivat siellä hereillä ja itkivät onnesta. Olivat onnellisia, Helenius raportoi.

– Perheelle ostin matkalta lenkkareita ja tuollaista, hän paljasti tiedotustilaisuudessa.

Helenius satutti vastustajansa silmäkulmaa pahasti viikonlopun ottelussa. Oliko hän pahoillaan siitä?

– Tietysti on vähän synkkä fiilis siitä. Hänellä on lapsi tulossa ja tällaista. En halua varsinaisesti satuttaa ketään. Toivottavasti hänellä on kaikki hyvin, Helenius sanoi.

Perheellinen Helenius myöntää, että hänen taloudellinen tilanteensa on ollut viime vuodet vaikea – koronatilanteen tuomat otteluperuutukset eivät helpottaneet tilannetta.

– Vaikeaa se oli totta kai. Sieltä sun täältä olen pyytänyt lainaa ruokaan ja muuta. Elämiseen tarvitsee rahaa, Helenius totesi.

Hän katsoo nyt luottavaisena tulevaisuuteen.

– Tämä on vain välietappi. Matkani jatkuu vielä.