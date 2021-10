Tyson Fury pilkkasi armotta Deontay Wilderia

Valmentajaa vaihtanut Deontay Wilder yrittää paluuta WBC-liiton raskaan sarjan mestariksi aseenaan oikea suora.

Las Vegas

Ammattinyrkkeilijät Tyson Fury ja Deontay Wilder käyvät perinteisellä uholla sanasotaa ennen raskaan sarjan MM-ottelua, joka järjestetään Las Vegasissa lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa.

Mediatilaisuudessa ottelijat pullistelivat kilvan kyvyillään ja lyttäsivät toisiaan parhaansa mukaan.

Kaksikon ensimmäinen ottelu vajaat kolme vuotta sitten päättyi ratkaisemattomaan. Viime vuonna Fury iski Wilderin seitsemännessä erässä keskeytyskuntoon.

– Saatan vain toivoa, että hän antaa tällä kertaa paremman vastuksen. Pakko sanoa, että hän oli viimeksi pettymys, Fury vinoili tyrmäysvoitosta vastustajalleen.

– Valmistauduin sotaan, mutta ottelusta tuli yksipuolinen selkäsauna.

Wilder on selittänyt tappiotaan moninaisin vilppiväittein, joista hänellä ole todisteita. Hän on puhunut muun muassa Furyn sääntöjen vastaisista hanskoista.

– Hän tietää, että se kaikki on silkkaa puppua, Fury kommentoi huijausväitteitä.

– Sisimmässään hän tietää hävinneensä. Hän hävisi ensimmäisen ottelun, hävisi toisen ottelun ja häviää myös kolmannella kerralla.

Yhdysvaltalainen Wilder jäi järkälemäisen Furyn jyräämäksi edellisessä, 20 kuukautta sitten järjestetyssä ottelussa. Ratkaisemattomaksi tuomitussa ensimmäisessä kamppailussa hän onnistui kuitenkin täräyttämään Furyn lattiaan kamppailun 12. erässä.

Viime ottelun jälkeen Wilder on vaihtanut valmentajaa. Wilderin mielestä edellinen valmentaja Mark Breland heitti ottelussa pyyhkeen kehään liian aikaisin, ja hän värväsi tilalle 40-vuotiaan Malik Scottin.

Wilder on iskenyt ammattilaisena 42 voittoa, joista 41 tyrmäyksellä. Tilastoa rumentavat vain tasapeli ja tappio Furya vastaan.

Wilderin pelätyin lyönti on tyrmäävän tehokas oikea suora, mutta Scott on yrittänyt kehittää hänen ottelutapaansa monipuolisemmaksi.

– Deontaylla on hyvät perustaidot, mutta hän ei ole aina käyttänyt niitä, Scott totesi.

Wilder vakuuttaa, että kaksikon yhteistyö on onnistunut erinomaisesti.

– Olen tehnyt kaikkeni tämän eteen ja olen valmis esittelemään uuden ottelutapani koko maailmalle, Wilder selvitti.

Fury sivuutti tylysti Wilderin uhon kehityksestä.

– Ei paljon hetkauta, sillä maailmaan mahtuu ihmisiä, jotka puhuvat paljon, Fury vastasi.

– Wilderin puolella on vain se, että hän on vaarallisimmillaan nyt, kun koko uran tulevaisuus on katkolla.

Fury luottaa ottelussa vastaiskuihin, kokoon, ulottuvuuteen ja liikkeeseen. Hän pyrkii toisella voitolla lopullisesti eroon Wilderista, sillä lopullisena tavoitteena on mahtiottelu brittiläistä maanmiestä Anthony Joshuaa vastaan.

WBC-liiton mestaruutta hallitsevan Furyn ottelulistassa on 30 voittoa ja ensimmäisen Wilder-kamppailun tasapeli.

Joshuan hohto on himmennyt, kun hän menetti WBA-liiton mestaruuden hetkeksi Andy Ruizille 2019 ja kärsi pistetappion ukrainalaiselle Oleksandr Usykille syyskuussa.

Joshualla ja Usykilla on sopimus uusintaottelusta, mutta Furyn ottelujärjestäjä Bob Arum petaa britti-iskijöitä samaan kehään suorempaa reittiä.

– Jos tässä on mitään järkeä, Tyson voittaa lauantaina ja kohtaa seuraavaksi Usykin MM-tittelit yhdistävässä ottelussa. Sen jälkeen voittaja voi kohdata Joshuan, Arum kaavaili.

– Näin se menee, jos tämä olisi järkevää urheilua, mutta niinhän asia ei ole.

Pakkaa sekoittaisivat mielellään muiden muassa Robert Helenius ja puolalainen Adam Kownacki, jotka ottelevat Furyn ja Wilderin otteluillassa. Helenius tyrmäsi Kownackin kaksikon ensimmäisessä ottelussa viime vuonna.