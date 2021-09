Anthony Joshua menetti raskaan sarjan tittelivyönsä Oleksander Usykille.

Britannian tähtinyrkkeilijä Anthony Joshua, 31, kärsi myöhään lauantai-iltana Lontoossa sokkitappion ukrainalaiselle Oleksander Usykille, 34.

Entinen alemman raskaan sarjan mestari Usyk piti ottelussa kovaa tempoa alusta asti ja pehmitti raskaan sarjan odotetussa titteliottelussa Joshuan yksimielisellä tuomaripäätöksellä. Joshuaa seitsemän senttiä lyhyempi Usyk nappasi Joshualta WBA-, IBF-, WBO- ja IBO-liittojen raskaan sarjan mestaruusvyöt.

Joshualle tappio oli uran toinen 26 ottelussa. Usyk on voittanut kaikki 19 ammattilaisotteluaan, mutta raskaassa sarjassa ottelu oli Usykille vasta kolmas.

Vaikka muun muassa Vladimir Klitschkon vuonna 2017 tyrmänneen supertähti Joshuan tappiota pidetään suuryllätyksenä, ei kyseessä ehkä kuitenkaan ollut sokkitappio nyrkkeilyyn vihkiytyneille.

– Ukrainalainen on kiistaton alemman painoluokan maailmanmestari ja ennen ottelua monet asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että Usyk on paljon luonnollisempi ja lahjakkaampi nyrkkeilijä kuin Joshua, The Guardian kirjoittaa.

Vaikka Joshua on kymmenen senttiä ulottuvampi kuin Usyk, näytti hän Guardianin analyysin mukaan eksyneeltä kehässä.

– Joshuan valtavilla fyysisillä eduilla Usykiin nähden ei ollut väliä iltana, jolloin älykkyys ja taito päihittivät raa’an voiman.

Sekä Joshua että Usyk voittivat olympiakultaa Lontoossa 2012, Usyk alle 91-kiloisissa ja Joshua yli 91-kiloisissa. Nyt 8,6 kilogrammaa kevyempi Usyk päihitti Joshuan tuomariäänin 117–112, 116–112 ja 115–113.

Anthony Joshua (vas.) hävisi Oleksandr Usykille Tottenham Hotspur Stadiumilla.

Joshua julkaisi kuvan Twitterissä pian ottelun jälkeen. Hän kiitti katsojia tuesta ja kannustuksesta. Tottenhamin valioliigajoukkueen stadionilla pidetyssä nyrkkeilyillassa katsojia oli yli 65 000.

– Pysy positiivisena, vaikka maailma murenee edessäsi! Joshua kirjoitti.

Joshuan tappio sekoittaa nyrkkeilyn raskaan sarjan suunnitelmia. Aiemmin oli puhetta, että Joshua ottelisi toista brittinyrkkeilijää Tyson Furya, 33, vastaan tittelivöistä. Brittikaksikko oli hallinnut raskaan sarjan eri liittojen MM-vöitä viime vuodet.

– Nyt en usko sen tapahtuvan. Jos kyse olisi ollut siitä (Joshuan ja Furyn) kohtaamisesta, mitä Tyson Fury olisi tehnyt. Se ei kestäisi 12:ta erää. Tyson olisi murskannut Joshuan, todellakin, latasi Furyn promoottori Frank Warren BBC:lle.

Joshua kärsi ensimmäisen tappionsa meksikolaiselle Andy Ruiz Juniorille kesällä 2019, mutta voitti Ruizin sitten uusintaottelussa. Mikäli uusintaottelu järjestetään Joshuan ja Usykin välillä, on asetelma aivan eri. The Guardianin analyysin mukaan Usykilla on taitoa ja päättäväisyyttä pitää kiinni tittelistään toisin kuin kurittomalla ja huonokuntoisella Ruizilla.

– Olen hämmästynyt, hämmentynyt... en uskonut ottelun menevän noin. Tämä oli vasta Usykin kolmas raskaan sarjan ottelu. Se oli mestarillista. Yksi nyrkkeilyn suurimmista esityksistä aikoihin, hehkutti Skyn asiantuntija Chris Eubank Jr. Guardianin mukaan.

Anthony Joshuan piti mennä ottelun jälkeen sairaalaan tarkistuttamaan silmänsä.

Joshuan promoottori Eddie Hearn myönsi, että muutoksia on tehtävä. Hän myönsi olevansa käärmeissään suojattinsa tappiosta.

– Hänen on tehtävä perustavanlaatuisia muutoksia, hänen täytyy nyrkkeillä eri tavalla. Hänen on tehtävä paljon enemmän uusintaottelussa voittaakseen, Hearn sanoi BBC:lle viitaten Joshuan ja Usykin mahdolliseen toiseen kohtaamiseen.

Joshua kommentoi ottelun jälkeen, ettei nähnyt kunnolla yhdeksännessä erässä. Hearnin mukaan Joshuan silmäkuoppa saattoi murtua.

– En voi murjottaa, se on ajanhukkaa, Joshua sanoi.

Tappiosta huolimatta Joshua uhkui taistelutahtoa.

– Olen erilainen eläin. En ole mököttäjä. Tämä on siunattu tilaisuus, pystyä taistelemaan raskaan sarjan maailmanmestaruudesta hyviä ottelijoita vastaan kerta toisensa jälkeen. En aio mennä kotiin ja itkeä, koska tämä on sota. Se on pitkä prosessi. Tämä ei ole vain yksi taistelu. Keskityn pohtimaan, mitä voin parantaa, Joshua sanoi.

Oleksandr Usyk laittoi tanssiksi vakuuttavan voittonsa jälkeen.

Usyk vihjasi, että olisi voinut tyrmätä Joshuan.

– Alussa osuin häntä lujaa ja yritin tyrmätä hänet. Sitten valmentajani sanoi: ”lopeta ja tee vain työsi”, Usyk kertoi Sky Sportsille.

– Ette nähneet parasta Usykia. Pystyn vielä paljon parempaan.