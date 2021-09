Deontay Wilder lataa kovaa tekstiä Tyson Furysta ennen suurottelua – syyttää pelkuriksi ja huijariksi

Deontay Wilder tylytti lokakuun vastustajaansa Tyson Furya rajuin sanankääntein.

Nyrkkeilytähdet Tyson Fury ja Deontay Wilder kohtaavat raskaansarjan huippuottelussa lokakuun 9. päivä Las Vegasissa.

Tunnelma on alkanut jo kiristyä kaksikon odotetun kolmannen kohtaamisen alla – ainakin Wilderin leirissä. Hän lateli tylyjä sanoja tulevasta vastuksestaan 78SPORTSTV:n haastattelussa.

– Katso Tyson Furyn historiaa, hän on yksi suurimmista huijareista nyrkkeilyssä, mutta kuuleeko siitä koskaan? He eivät välitä. Kun kaikki on sanottu ja tehty, minä voin katsoa itseäni peilistä ja todeta tehneeni asiat oikein, Wilder lateli haastattelussa Manchester Evening Newsin mukaan.

Wilderin kommentit viittaavat 33-vuotiaan Furyn epämääräiseen dopinghistoriaan. Fury kärysi vuonna 2015 anabolisesta steroidista nandrolonista. Hän itse kielsi käyttäneensä steroideja ja kertoi saaneensa kiellettyä ainetta kehoonsa syötyään kuohimatonta villisikaa.

Pitkällisen tutkintaprosessin jälkeen Furylle määrättiin vuonna 2017 takautuva kahden vuoden kilpailukielto, joka kuitenkin raukesi jo saman vuoden joulukuussa.

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsinyt Fury palasi ammattilaiskehiin vuonna 2018 ja nousi WBC-liiton ja The Ringin mestaruusvöiden haltijaksi voittamalla juuri Wilderin vuonna 2020 kaksikon toisessa kohtaamisessa. Ensimmäinen oli päättynyt vuonna 2018 ratkaisemattomana.

– Nyrkkeilyssä on kyse pelkästä rahasta. Vaikuttaa, että nyrkkeilymaailman valtaapitävät eivät välitä, koska he keksivät tekosyitä näille pelkureille, Wilder puhisi nyt.

Tyson Fury päihitti Deontay Wilderin helmikuussa 2020.

Kaksikon kolmas ottelu oli alun perin tarkoitus käydä jo heinäkuussa, mutta Furyn koronatartunta pakotti siirtämään kohtaamista. Wilder esitti myös epäilyksensä siitä, nouseeko Fury kehään tälläkään kertaa.

– Jos hän ei ilmesty paikalle, hänen täytyy kärsiä seuraukset ja kärsiä asetetut rangaistukset, Wilder uhosi.

– Tiedämme, että hän toimii aina samoin. Hän on tehnyt tällaista usein, kun on yrittänyt vältellä otteluita.

Lokakuun otteluillassa riittää jännättävää myös suomalaisesta näkövinkkelistä, kun Robert Helenius kohtaa toistamiseen puolalaisen Adam Kownackin.