Elina Gustafsson joutui piikittämään kiellettyä steroidia – kertoo nyt, kuinka valehteli välttääkseen dopingtestin

Elina Gustafsson joutui ottamaan steroideja sisältäneen piikin allergiakohtauksen vuoksi.

Viime vuonna nyrkkeilyuransa lopettanut Euroopan mestari Elina Gustafsson kertaa tuoreessa elämäkerrassaan Rohkeudella Elina Gustafsson (Otava, kirjoittaja Ulla-Maija Paavilainen) uransa vaiheita.

Gustafsson kertoo kirjassa hankalasta tilanteesta, johon ajautui vuonna 2017 Puolaan suuntautuneen kisareissun lopulla.

Gustafsson söi lentokentällä tonnikalaleivän odotellessaan paluulentoa kotiin pronssisijaan päättyneestä turnauksesta. Leipä aiheutti nyrkkeilijälle rajun allergisen reaktion.

Aluksi Gustafsson toivoi kohtauksen menevän ohi itsekseen, mutta pian tilanteeseen oli pakko reagoida, ja Gustafsson kiirehti lentokentän lääkärin pakeille. Hänellä oli ikäviä uutisia.

Elinan olo huononee, hänen koko vartalonsa on läikikäs ja punainen ja silmänympärystät turvonneet. Lääkärin mielestä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin antaa nopeasti piikki, joka sisältäisi steroidia, kiellettyä ainetta. Valmentaja soittaa Olympiakomitean lääkärille, että mitäs nyt tehdään? Piikki on pakko ottaa ja tehdä erityislupahakemus, että sen jälkeen saa kilpailla.

Erityislupa ei kuitenkaan ehtinyt saapua ennen seuraavaa kisareissua Budapestiin, ja aineen tiedettiin näkyvän Gustafssonin kehossa parin kuukauden ajan. Ikävässä tilanteessa nyrkkeilijä matkasi kisapaikalle mutta esitti paikan päällä kärsivänsä migreenistä ja vetäytyi ottelustaan.

Elina on raivona joutuessaan valehtelemaan. Onko niin hirveä salaisuus, että hänelle on allergisen reaktion takia pistetty takapuoleen vähän vahvempaa ainetta? Häntä vannotetaan, ettei asiasta saa puhua kenellekään. Hän ei saa mainita siitä edes huonekaverilleen, joka luulee, että Elinalle on mennyt pupu pöksyyn. Olisiko ollut parempi, että hän olisi kuollut tonnikalaan?

Gustafsson voitti vuonna 2020 päättyneellä urallaan 69-kiloisten sarjassa Euroopan mestaruuden vuonna 2018 ja MM-pronssia vuonna 2016.

Jutun kursivoidut kohdat ovat lainauksia Gustafssonin elämäkerrasta.