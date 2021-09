Euroopan mestari Elina Gustafssonin ja menestysvalmentaja Maarit Teurosen yhteinen taival alkoi alkuvuodesta 2017 ja päättyi vuoden 2018 lopussa.

Elina Gustafsson ja Mira Potkonen paukuttivat Sofiassa nyrkkeilyn EM-kisoissa kesäkuussa 2018 EM-kultaa, Gustafsson 69-kiloisissa ja Potkonen 60-kilon sarjassa. Ennen tuota tiistaita Suomen viimeisin amatöörinyrkkeilyn Euroopan mestaruus oli Tarmo Uusivirran Kölnissä 1979 saavuttama miesten 75-kiloisten voitto.

Sitten kultaa voitti samana päivänä kaksi naista, kaksi sen hetken tamperelaista, joita kumpaakin valmensi Maarit Teuronen. Tuolla näytöllä Teuronen nousi vankaksi ehdokkaaksi myös Vuoden valmentaja -äänestyksessä.

Teuronen valmensi kesällä 2021 Tokion olympialaisissa Potkosen, 40, toiseen peräkkäiseen olympiapronssiin. Siihen päättyi myös Potkosen ura. Gustafsson, 29, sen sijaan luopui olympiaunelmastaan ja lopetti uransa terveysmurheiden vuoksi jo marraskuussa 2020.

Sen sijaan valmennussuhteensa Teurosen kanssa Gustafsson oli lyönyt poikki jo EM-kultavuonna 2018. Suhteen, joka oli kaikkea muuta kuin auvoinen, käy ilmi torstaina julkaistusta elämäkerrasta Rohkeudella Elina Gustafsson (Otava, kirjoittaja Ulla-Maija Paavilainen).

Elina Gustafsson (oik.) ja Mira Potkonen palasivat Sofiasta juhlittuina EM-kultamitalisteina.

Gustafsson aloitti nyrkkeilyuransa kotikaupungissaan Porissa. Ensimmäisen SM-kultansa 2013 voittanut nyrkkeilijä siirtyi Tampereelle hakemaan uusia haasteita alkuvuodesta 2017.

– Haluan olla maailman paras ja tarvitsen samantasoista valmennusta. Maaritin treenit ovat hyviä ja monipuolisia. Meillä on Miran kanssa todellista naisenergiaa, olemme tehopari, Gustafsson ajatteli kirjan mukaan uusista tuulista.

Nyrkkeilyliitto oli perustanut Tampereelle naisten valmennuskeskuksen, ja lisäksi Gustafsson sai tietää, että Tokion olympialaisiin uutena sarjana tulee hänen painoluokkansa eli 69-kiloiset.

Sofian kultaisesta EM-reissusta kesällä 2018 tuli Gustafssonille kuitenkin kaikkea muuta kuin miellyttävä. Ongelmat valmentajan kanssa kärjistyivät näennäisen riemukkaisiin juhliin päättyneissä kisoissa.

Gustafsson kertoo kirjassa, että valmentajan vaatima nyrkkeilytyyli ei sopinut hänelle. Hän hukkasi itsensä ja takoi voittoja otteluista vain fysiikkansa avulla.

– Otteluita oli kaamea katsoa. Kun sain niistä huonoa palautetta valmentajalta, se murskasi mut täysin ja sitä jatkui pitkään, koko kevään.

– Valmentaja ahdistaa mua. Se paineistaa mua. Se ei tee sitä varmasti tahallaan, mutta hän ei osaa oikein muuta. Jos se toimii jollekin toiselle, niin ok. Mutta kun se ei toimi mulle! oli Gustafsson miettinyt EM-kisoissa.

Maarit Teuronen (takana), Mira Potkonen (vas.) ja Elina Gustafsson Tampereella ennen Tammer-turnausta 2017.

EM-kisoissa 2018 Gustafsson tukeutuukin Nyrkkeilyliiton päävalmentajaan Jarkko Pitkäseen ja välttelee omaa valmentajaansa. Gustafsson löytää jälleen oman tyylinsä ja flow-tilan, jotka kantavat EM-kultaan asti.

– Mulle oli koetettu opettaa toisin. Mutta onneksi Teuronen sitten antoi mun jatkaa niin. Toisaalta en enää välittänyt, mitä hän sanoi. Vasta kesken EM-kisojen ymmärsin, mikä kaikessa on mättänyt. Miksi olin alisuorittanut niin paljon? En ollut otellut niin kuin mulle on luonnollisinta, Gustafsson muistelee uutuuskirjassa.

Paluumatkalla Münchenin lentokentällä Gustafsson avasi suunsa ja kertoi, ettei halua kokea enää vastaavaa reissua, jossa ”ilmapiiri on niin negatiivinen”.

– Koneessa meille kultamitalisteille ja valmentajalle tarjottiin samppanjaa. Tunnelma ei ollut juhlallinen, vaan jäätävä. Tunsin, miten muutaman penkkirivin päästä satoi puukkoja niskaani.

Kotimaassa asiaa selviteltiin psykologin johdolla. Keskustelut eivät johtaneet mihinkään. Nyrkkeilijä koki että Teuronen otti keskustelut haukkumisena, kun taas Gustafssonin mielestä puhuttiin vain toimintatavoista, ja että miten palaute voisi olla rakentavampaa.

– Ennen psykologin tapaamista valmentaja on halunnut tavata Elinan kahdestaan. Hän tulee Elinan takapihalle ja hyökkää sanallisesti tätä vastaan. Elina ei pysty puolustautumaan. Hän on peloissaan. Hänen äänensä on niin pieni, että voiko niin pientä EM-kultamitalistista tullakaan? kirjassa kerrotaan.

Naisten nyrkkeilytiimi lähdössä Intiaan nyrkkeilyn MM-kisoihin marraskuussa 2018. Edessä nyrkkeilijät Elina Gustafsson (vas.) ja Mira Potkonen, takarivissä vasemmalta valmentaja Maarit Teuronen, valmentaja Askar Sarsenbayev, joukkueenjohtaja Anna Laukkanen ja fysio Sami Ignatius.

Kirjassa Gustafsson nostaa esille, että Teuronen oli hyvä nyrkkeilyvalmentaja, mutta hän piti valmentajan tyyliä alistavana, kovana ja karuna.

– Olen käynyt elämässäni kovan koulun ja rakentanut ympärilleni paksua muuria. Viime vuosi sai minut niin pohjalle, että menin terapiaan. Siellä aloin löytää itseäni ja omaa ääntäni. Vaikka ääneni on näennäisesti ollut aina kuuluvissa, olen myös pimittänyt itseltäni paljon.

Gustafsson teki joulukuussa 2018 ratkaisunsa lopettaa valmennussuhde Teurosen kanssa. Julkisuuteen uutinen kerrottiin tammikuun 2019 lopulla. Gustafsson siirtyi Helsingin Tarmoon ja entisen nyrkkeilijän Joni Turusen valmennukseen.

Gustafsson ei tuolloin avannut julkisuudessa asiaa tarkemmin kuin että ”oli muutoksien aika”. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön kamppailulajivastaava Pasi Sarkkinen kuitenkin kertoi tilanteesta Ilta-Sanomille.

Myös Sarkkisen tietojen mukaan henkilökemiat urheilijan ja valmentajan välillä eivät synkanneet. Sarkkinen sanoi, että kaikki kivet kyllä käännettiin.

– Olympiakomitean urheilupsykologi Hannaleena Ronkainen yritti avata näitä solmuja, samoin Nyrkkeilyliitto ja tietysti minäkin, Sarkkinen paljasti.

Gustafsson otteli urallaan 105 ottelua, joista tuloksena oli 84 voittoa ja 21 tappiota.

Hän voitti EM-kullan lisäksi MM-pronssia 2016, viisi SM-kultaa ja kolme Pohjoismaiden mestaruutta. Tampereen Vuoden urheilijana hänet palkittiin 2018.

Teuronen vastasi tähän juttuun liittyen Ilta-Sanomille, ettei halua ainakaan tässä vaiheessa kommentoida Gustafssonin kirjassa esittämiä asioita.