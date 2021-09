Uutuuskirja: Elina Gustafsson oli Linnan juhlien supertähti, josta jokainen halusi osansa – sitten puhelin alkoi täyttyä karmeista viesteistä

Elina Gustafsson, 29, luopui syksyllä 2020 olympiahaaveestaan ja lopetti nyrkkeilyuransa. Terveysmurheet olivat vaivanneet jo pitkään, ja viimeisimpänä tenän teki selkä. Nyrkkeilijä ei halunnut enää riskeerata terveyttään koko loppuelämää ajatellen yhtään enempää.

Lue lisää: Elina Gustafssonin, 28, elämä mullistui viikossa – kertoo nyt kipeästä päätöksestään: ”Tämä oli liikaa”

Gustafsson kertoo värikkäitä, riemukkaita, rankkoja, synkkiäkin vaiheita sisältäneestä urastaan ja elämästään torstaina ilmestyneessä elämäkerrassaan Rohkeudella Elina Gustafsson (Otava, kirjoittaja Ulla-Maija Paavilainen).

Kirjassa kerrotaan Linnan juhlien 2018 kohusta sekä nyrkkeilijätähden saamasta kammottavasta palautteesta.

Gustafsson oli voittanut Kazakstanissa MM-pronssia vuonna 2016. Vuonna 2018 tuli uran kirkkain voitto, 69-kiloisten EM-kulta Bulgarian kisoissa. Syksyllä Euroopan mestarin postiluukusta tipahti kutsu presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle.

Gustafsson oli hyvin iloinen ja ylpeä saamastaan kutsusta. Silloinen kumppani Emmi Asikainen pukeutui ”prinsessamekkoon”, mutta Gustafsson ei halunnut laittaa päällensä mitään ”kolttua”.

– Mä en mitään kolttua päälleni pistä! En oikeasti voi pukea hametta. Olen lopettanut niiden käytön nelivuotiaana. Kysyin silloin äidiltä, onko synttärikutsuille pakko laittaa hame, ja hän sanoi, ettei ole, Gustafsson kertoi jo ennen 2018 Linnan juhlia Ilta-Sanomille.

Gustafsson ja Asikainen olivat Linnan juhlissa todellinen tähtipari. Jokainen media halusi kaksikolta kommentteja, tunnelma oli iloinen ja rento. Gustafsson kertoo kirjassa nauttineensa illasta.

Kunnes hän illalla vilkaisi puhelintaan hotellille palattuaan. Pariskunta ei lukenut lehtien kommenttipalstoja, mutta myös henkilökohtainen some oli täyttynyt vihaviesteistä.

Gustafsson ihmettelee kirjassa, kuinka jatkuvasti toitotetaan olemaan oma itsensä. Kun sitten on oma itsensä, sitä ei kuitenkaan hyväksytä. Että eikö se olisi vasta ollutkin epäkunnioittavaa, jos hän olisi mennyt täysin oman tyylinsä vastaisesti juhliin ”korkokengissä ja makkarankuoressa”?

– Hän ei voi ymmärtää. Puku ja kokonaisuus ovat tarkkaan harkittuja, lenkkarit olivat valkoiset ja puhtaat. Hän ei ole ensimmäinen, joka menee Linnan juhliin lenkkareissa, tuskin viimeinenkään, mutta hän on ensimmäinen juhlissa lenkkareissa esiintyvä nainen. Puku oli sukupuoleton. Kenkiä ei juhlissa katsonut kukaan, ei ennen kuin ne tulivat kuvissa esiin, kirjassa muistellaan.

– Miten yhdestä asusta voi tulla näin iso asia? Hän ei olisi ikinä arvannut, että saisi yhdestä vaatteesta niskoilleen kuormallisen lokaa. Mikä ihmisiä vaivaa? kirjassa pohditaan.

Toki Gustafsson sai positiivistakin palautetta, mikä auttoi häntä jaksamaan vihapostitulvan keskellä.

”Sinä saat meidät näkemään, että on ok olla oma itsensä tässä yhteiskunnassa. Oot valo tunnelin päässä. Oot ehkä aikamme paska-aura, joka on rakastava oma itsensä, taistelee kaikki taistelut, että nuoremmilla on hedelmällisempi maasto olla omia itsejään.”