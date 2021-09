Ex-maailmanmestari Evander Holyfield, 58, sai luvan palata kehään – asiantuntija jyrisee: ”Häpeällistä”

Evander Holyfield palaa taas kehään.

Kahden todellisen nyrkkeilylegendan kohtalot kietoutuivat yhteen viikonloppuna. Oscar De La Hoya ilmoitti Twitterissä lauantaina, että hänen ottelunsa entistä UFC-mestaria Vitor Belfortia vastaan ei toteudu.

Triller Fight Club -yhtiön lipun alla oteltava kamppailu oli määrä käydä viikon kuluttua.

De La Hoya kertoi sairastuneensa koronaan. Hän joutui sairaalaan ja lähetti päivityksensä suoraan sairaalavuoteelta.

– Halusin, että kuulette tämän minulta suoraan. Vaikka minut on tuplarokotettu, olen saanut koronatartunnan, enkä pysty ottelemaan ensi viikolla. Valmistautuminen paluuotteluun on ollut minulle kaikki kaikessa viime kuukausina, ja haluan kiittää kaikkia tuesta, De La Hoya kirjoitti.

48-vuotias De La Hoya ei ollut otellut 13 vuoteen. Hänen viimeisin kamppailunsa oli tappio Manny Pacquiaolle.

ESPN:n mukaan De La Hoyan sijasta kehään astuu toinen todella kovan luokan paluuartisti. Moninkertainen raskaan sarjan maailmanmestari ja yksi kaikkien aikojen suurista, Evander Holyfield, suostui Trillerin tarjoukseen lyhyellä varoitusajalla otteluun Belfortia vastaan.

Samalla kamppailun tapahtumapaikka siirtyi. Holyfield, 58, ei saanut ottelulupaa Kaliforniaan, joten Holyfield ja Belfort kohtaavat Floridassa.

Asiantuntijat ovat kritisoineet Floridan nyrkkeilypäättäjiä siitä, että he päästävät eläkeikää lähestyvän Holyfieldin kehään.

– Se, että Holyfieldille annettiin ottelulupa on häpeällistä. Triller lähti shoppailemaan komissiota. Kun Kalifornia sanoi ei niin Florida, jossa ei ole mitään kunnon sääntöjä, sanoi kyllä. Nyt mies, joka lähestyy eläkeläisstatusta, laittaa päänsä iskujen kohteeksi. Kammottavaa, arvostettu nyrkkeilytoimittaja Chris Mannix kirjoitti Twitterissä.

– Holyfield, 58, ei ole otellut 2011 jälkeen. Pelkkä keskustelu hänen kanssaan riittää paljastamaan brutaalin kolmen vuosikymmenen mittaisen uran jäljet. Jos jotain sattuu, komission käsillä tulee olemaan verta.

Mannixin mukaan kertovaa on myös se, että amerikkalaisten kansansuosikki, nyrkkeilyn selostajalegenda Jim Lampley vetäytyi otteluillan selostustehtävistä sen jälkeen kun Holyfieldin mukaantulo varmistui. Lampley itse ei ole kommentoinut asiaa tai kertonut syytä vetäytymiselleen.

Ottelussa tv-katsojille on tarjolla päälähetyksen lisäksi vaihtoehtoinen selostus. Siinä äänessä on Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump, jolla on omaa kamppailukokemusta mm. showpainisarja WWE:n vierailevana tähtenä.

44-vuotiaalle MMA-mestarille Belfortille ottelu on toinen nyrkkeilyssä. Hänen debyyttinsä on vuodelta 2006. Tuolloin hänet tyrmättiin Brasiliassa.

Holyfieldin kuuluisimmat voitot kehässä ovat tulleet Mike Tysonia ja George Foremania vastaan.

Triller Fight Clubin tapahtumat saavuttivat suuren suosion välittömästi, kun takavuosien tähdet Mike Tyson ja Roy Jones junior kohtasivat viime marraskuussa.