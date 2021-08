Ebanie Bridges on voittanut kuusi seitsemästä ammattilaisottelustaan.

Kääpiösarjan australialaisnyrkkeilijä Ebanie Bridges, 34, voitti lauantain ottelunsa teknisellä tyrmäyksellä Essexissä Englannissa. ”Blondiksi pommittajaksi” itseään kutsuva Bridges voitti brittinyrkkeilijä Bec Connolyn kolmannessa erässä, kun tuomari katkaisi ulkotiloissa järjestetyn ottelun.

Connoly oli selvinnyt luvunlaskusta hetkeä aiemmin, muttei kyennyt jatkamaan ottelua.

Bridges julkaisi tyrmäyksestä videon Twitter-tilillään.

Bridgesin ammattilaisrekordi on nyt 6–1. Ainoan tappionsa hän kärsi WBA-liiton MM-titteliottelussa Shannon Courtenaylle viime keväänä. Australialainen haluaa revanssia.

– Ainoa, joka ei halua uusintaottelua, on Shannie itse, Bridges haastoi.

Bridges on tullut tunnetuksi maailmanlaajuisesti erityisesti kohua herättäneestä pukeutumistyylistään. Hän on saapunut otteluidensa punnitustilaisuuksiin paljastavissa alusasuissa. Voimakas itsepromootio on saanut osakseen kritiikkiä lajipuristeilta.

Connolya vastaan Bridges otteli verkkosukkahousuissa. Punnitukseen hän sen sijaan saapui leopardikuvioisessa alusasussa.