Nyrkkeilijä Robert Helenius on hyvin turhauttavassa tilanteessa.

Manageri Markus Sundman kertoo, että Robert Heleniukselta on palanut jo kymmeniätuhansia euroja, kun raskaansarjan nyrkkeilijä on valmistautunut tulevaan otteluunsa.

Siis otteluun, jolle ei vieläkään ole vahvistettu päivämäärää tai vastustajaa. Odotettua matsia on aina siirtänyt koronapandemia.

Helenius on kuitenkin pitänyt jo peräti kolme otteluun valmistavaa harjoitusleiriä.

– Kallista puuhaahan tämä on. Jokainen leiri maksaa kymmeniätuhansia euroja, Sundman kertoo.

Useampaan kertaan on uutisoitu, että Helenius kohtaisi seuraavaksi uusintaottelussa puolalaisen Adam ”Babyface” Kownackin. Helenius tyrmäsi Kownackin viime vuoden maaliskuussa. Se on myös edellinen kerta, kun ahvenanmaalainen ”Nordic Nightmare” on kehässä otellut.

Kownacki kertoi Bad Left Hook -sivuston haastattelussa viime viikolla, että ”jos hän voittaa Heleniuksen uusintaottelussa”, hän on takaisin sillä tasolla, jolla haluaa olla.

Eikö tässä voisi jo myöntää, että uusintaa pukkaa, Markus Sundman?

– Ei me vahvisteta mitään. Kaikki saa päätellä itse.

Pieniä tietoja seuraavasta suomalaistähden matsista tihkuu. Sundmanin mukaan yhdysvaltalaispromootio on jo aloittanut ottelun järjestämisen. Tekeillä on ilta, johon on tulossa ”varmasti monta kallista ottelua”. Paikkaa ei vielä tiedetä, koska Yhdysvaltojen eri osavaltioilla on eri käytänteet sen suhteen, kuinka paljon yleisöä saa ottaa katsomoon.

– Toivotaan, että meillä on ihan alkukesästä ottelu. Uskon, että kohta saadaan päivä lyötyä kiinni. Toivon ottelua ennen juhannusta, Sundman kommentoi.

Heleniuksen seuraava tilipäivä on siis lähellä, taas. Summista ei puhuta. Sundmanin mukaan rahaa on tulossa ”tarpeeksi”.

– Niin paljon, että neljäs harjoitusleiri kannattaa vielä vetää.

Helenius on managerinsa mukaan kunnossa ja terveenä. Hän on tehnyt kahdeksanviikkoisen voimakauden ja siirtyy nyt taas nyrkkeilytreeniin. Nyrkkeilyä ei voi koko aikaa tehdä täysillä, koska loukkaantumisriski kasvaa merkittävästi kovissa sparreissa.

Odottaminen on ollut turhauttavaa ja yhteistyökumppaneita on ollut vaikeaa löytää, kun on myyty ottelua, joka on jatkuvasti siirtynyt. Peliyhtiökin on lähtenyt taustoilta auttamasta.

Viimeksi ottelu peruttiin kalkkiviivoilla maaliskuussa, kun Helenius oli ”ihan valmiina lähtemään”. Peruutuksilla on ollut vaikutus Heleniukseen.

– On tullut tietenkin stressiä. Robbe on oma promootionsa. Kaikki kustannukset ovat hänen harteillaan, Sundman korostaa.

– Nyt aloitetaan uudestaan. Meidän pitää saada päivämäärä. Toivon, että saamme (taloudellista) tukea heti, kun saamme ottelun varmistettua.