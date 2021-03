Kuin elokuvasta! Pikahälytyksellä kehään hypännyt nyrkkeilijä lyötiin kahdesti kanveesiin, mutta nousi uskomattomaan voittoon

Nyrkkeilykehässä nähtiin upea sankaritarina.

Nyrkkeilijä Angel Fierron villit voitonjuhlat olivat täysin ansaitut.

Hän astui kehään Salinasissa Puerto Ricossa vain kahden viikon varoitusajalla kohtaamaan Alberto Machadon. Machado on entinen WBA-liiton ylemmän höyhensarjan maailmanmestari.

22-vuotias meksikolainen Fierro otti uransa makeimman voiton lyömällä isäntämaan konkarin Machadon vaikeimman kautta. 30-vuotias Machado iski Fierron lattiaan ensimmäisessä ja toisessa erässä. Fierro nousi molemmilla kerroilla.

Lopulta, 35 sekuntia kuudennen erän alkamisen jälkeen, oli Fierron vuoro takoa Machado lattiaan.

Puertoricolainen yritti nousta, mutta turhaan. Kehätuomari keskeytti 10-eräiseksi suunnitellun kamppailun kuudennen erän 47. sekunnilla.

Fierro ilakoi voitosta riehakkaasti. Hän parahti onnesta, loikki villisti ja romahti kehän pintaan. Machado oli hänen tähänastisen uransa meritoitunein vastus.

Meksikolaisottelija on voittanut ammattilaisurallaan 18 käymästään 20:stä kamppailusta. Machadolle tappio on uran kolmas, voittoja on 22.