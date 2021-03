Superottelu toteutuu! Nyrkkeilyn raskaan sarjan tähdet kohtaavat kahdesti – tienaavat valtavan rahasumman

Jo etukäteen kaikkien aikojen kohtaamiseksi nimetyn spektaakkelin ensimmäinen näytös käydään kesällä.

Spekulaatioille voi nyt panna pisteen. Maailman parhaat raskaan sarjan nyrkkeilijät Tyson Fury ja Anthony Joshua kohtaavat kesällä ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan titteliottelussa – ja ehkä jopa toisen kerran vielä tämän vuoden aikana.

Yhdysvaltalainen ESPN-kanava kertoi tänään, että osapuolten taustavoimat ovat päässeet sopuun tuplamatsista. Kuukausia kestäneiden neuvottelujen jälkeen allekirjoitukset on saatu papereihin lauantaina.

– Vaikein osuus on aina saada kynät paperille. On promoottoreja, lähetysoikeudet haluavia kanavia ja nyrkkeilijöitä, jotka taistelevat toisiaan vastaan. On suuri saavutus kaikilta osapuolilta, että olemme päässeet tähän pisteeseen, Joshuan promoottoriyhtiön edustaja Eddie Hearn sanoi.

Anthony Joshua (oik.) saa kesällä todennäköisesti vastaansa hieman paremmassa kunnossa olevan vastustajan kuin Andy Ruizin joukukuussa 2019.­

Sopimuksen mukaan ensimmäinen ottelu käydään kesä-heinäkuussa, toinen ehkä jo marras- tai joulukuussa. Ottelujen paikat on vielä sopimatta. Pelissä ovat kaikkien neljän ammattinyrkkeilyliiton mestaruusvyöt.

– Tämä on suurin nyrkkeilyottelu ja yksi suurimmista urheilutapahtumista maailmassa, joten tätä ei ole vaikea myydä. Kahdeksan tai yhdeksän halukasta järjestäjää on jo lähestynyt meitä. Tarjouksia on tullut useista maista Lähi-idästä, Aasiasta, Itä-Euroopasta ja Amerikasta. Se, joka saa ottelut järjestettäväkseen, on suuri voittaja, Hearn sanoi.

Tyson Fury (vas.) tyrmäsi Deontay Wilderin Las Vegasissa helmikuussa 2020.­

Britit Fury, 32, ja Joshua, 31, ovat saamassa otteluista myös sopivasti vaivanpalkkaa. Ruotsalaisen Aftonbladetin mukaan jo aiemmin on kerrottu, että ottelijat kuittaavat kohtaamisista yhteensä peräti noin 170 miljoonaa euroa.

Nyt julkistetun sopimuksen mukaan ensimmäisen ottelun rahat jaetaan puoliksi, ja toisesta kohtaamisesta voittaja vie 60 prosenttia häviäjän joutuessa tyytymään 40 prosentin siivuun.

Näiden rahojen kuvittelisi motivoivan myös Furya aloittamaan harjoittelun jo pikapuoliin. Vasta loppuviikolla Fury ilmoitti, että tällä hetkellä hänen elämäänsä kuuluu lähinnä oluen lipittelyä. Fury kertoi kumoavansa jopa 12 pinttiä päivässä, ja hankkivansa kaikki kalorinsa alkoholista.