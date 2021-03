Andy Ruiz junior näyttää aivan eri mieheltä kuin mestaruusaikanaan.

Andy Ruiz juniorin saldo ammattilaiskehistä on komea: 33 voittoa ja kaksi tappiota.­

Andy Ruiz juniorin tarina on nyrkkeilymaailman suuria yllätyksiä viime vuosilta. Meksikolais-yhdysvaltalainen iskijä tuli tunnetuksi raskassarjalaiseksikin varsin pyöreistä muodoistaan. Hän nousi maailmanmaineeseen lyötyään Anthony Joshuan kesällä 2019.

Ruizin saldo ammattilaiskehissä on komea: 33 voittoa ja vain kaksi tappiota. Hän menetti kaikki Joshualta voittamansa mestaruusvyöt uusintaottelussa saman vuoden joulukuussa. Sen jälkeen hän ei ole enää kehässä käynyt. Seuraava ottelu on Chris Arreolaa vastaan keväällä.

Uusintaottelun aikaan Ruiz painoi muhkeat 128 kiloa. Se on 188-senttiselle ottelijalle merkittävä paino. Ruiz myönsi ottelun aikoihin heikkoutensa Snickers-suklaapatukoihin.

Nyt Ruiz, 31, on julkaissut kuvamateriaalia valmistautumisestaan Arreolan kohtaamiseen, ja kuvissa näkyy huomattavasti solakampi ottelija. Vuoden alkuun meneessä paino oli pudonnut yli 10 kiloa, ja kunto nousee kohisten.

Yksi syy muodonmuutokseen on valmentajavaihdos. Ruizin uusi treenari on Jorge Capetillo, joka on laittanut Ruizin harjoittelun ja elämäntavat uuteen uskoon.

Ruiz myönsi Joshualle häviämisen jälkeen, että hän teki virheen valmistautumisessaan uusintaotteluun. Kuukausien biletys vaati veronsa.

– Minun olisi pitänyt kuunnella muiden neuvoja silloin. Aloitin harjoittelun liian myöhään. Kolme kuukautta bilettämistä ja hauskanpitoa vaikutti asioihin. Mitä voin sanoa? Ei olisi pitänyt ottaa kaikkea sitä painoa vyötärölle, Ruiz myönsi Joshua-uusinnan jälkeen.

Ruiz on kertonut, että hänen tavoitteensa on aikanaan päästä kohtaamaan Joshua uudestaan ja haastaa tämä jälleen myös mestaruusvöistä.