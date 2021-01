Nyrkkeilyn supertähden harjoituksista karuja paljastuksia: ”Olen nähnyt hänen hakanneen ihmisiä kauhistuttavalla tavalla”

Dave Allenin mielestä raskaansarjan kuninkaasta ei ole epäselvyyttä.

Raskaansarjan supertähti Tyson Fury ei ole otellut pian vuoteen, mutta pitkäksi venynyt ottelutauko ei ole ainakaan pienentänyt jatkuvaa mylläkkää britti-iskijän ympärillä.

Furyn on määrä kohdata raskaansarjan toinen suuruus, Antony Joshua, vielä tänä vuonna, mutta ottelun yksityiskohdista tai päivämäärästä ei ole vielä päästy yhteisymmärrykseen.

Fury, 32, on laukonut koko sapattivapaansa ajan itsevarmoja kommentteja iskukyvystään ja kunnostaan, eivätkä puheet ole tuulesta temmattuja. Mies näyttää olevan iskussa.

Uransa viime vuonna lopettanut Dave Allen löi hiljattain lisää vettä myllyyn Sky Sportsille antamassaan haastattelussa. Hän avautui kokemuksistaan Furyn sparrauspartnerina.

Allen on sparrannut Furyn lisäksi myös Joshuan, Wladimir Klitshkon ja Oleksander Usykin kanssa – mutta pelottavimmasta vastustajasta ei hänen mukaansa ole pienintäkään epäselvyyttä.

– Olen sanonut sen ennenkin, että hän (Fury) on paras, jonka kanssa olen sparrannut. Ja sanon sen uudestaan, vailla minkäänlaista epäilystä, Allen ilmoitti Sky Sportsille.

Kovissa liemissä itsekin keitetty Allen oli erityisen vakuuttunut yli kaksimetrisen ja ottelupainossaan noin 115-kiloisen Furyn käsittämättömästä nopeudesta.

– Hän liikkuu hyvin. Tapasin kuvailla häntä nopeaksi kuorma-autoksi, kun me olimme tila-autoja. Se oli kylmää, hän totesi.

Vahingoiltakaan ei nyrkkeilysalilla vältytty. Allenin mukaan jotkut sparrauskumppaneista joutuivat karmeaan mankeliin kolossaalisen maailmanmestarin käsittelyssä.

– Olen nähnyt hänen hakanneen ihmisiä kauhistuttavalla tavalla. Se on inspiroivaa, hän todella ottaa työnsä vakavasti.

Fury on otellut ammattilaisena 28 kertaa joista on voittanut 27 ottelua. Ainoa kauneusvirhe on Deontay Wilderia vastaan joulukuussa 2018 tullut ratkaisematon.

Gypsy King korjasi erheensä ja mätki Wilderin keskeytyskuntoon reilua vuotta myöhemmin.

Furyn on hallitseva WBC-liiton maailmanmestari. Neljän muun merkittävän liiton vyöt ovat maanmies Joshuan hallussa.