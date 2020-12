Ex-nyrkkeilijän tytär löytyi murhattuna oksien alta – poliisia harhauttanut isä sai nyt murhasyytteen

Entinen huippunyrkkeilijä Kabary Salem on syytettynä tyttärensä murhasta.

Entinen ammattinyrkeilijä Kabary Salem on syytettynä tyttärensä murhasta.­

Entinen ammattinyrkkeilijä Kabary Salem, 52, on saanut syytteen oman tyttärensä murhasta.

Asiasta kertovan New York Timesin mukaan Salemin tyttären Ola Salemin, 25, ruumis löydettiin lokakuussa 2019 puistosta New Yorkin Staten Islandilla. Puistoon raahattu ruumis oli löytynyt puunoksien ja -lehtien alta.

Syytteen mukaan Kabary Salem oli kuristanut tyttärensä.

Kabary Salem oli paennut Yhdysvalloista sen jälkeen, kun hänen tyttärensä ruumis löydettiin. Salem otettiin joulukuussa kiinni Kuwaitissa. Hänet on nyt palautettu New Yorkiin, jossa hänelle on luettu murhasyyte.

New York Timesin mukaan ratkaiseva käänne poliisitutkinnassa oli se, kun Salemin huomattiin vuokranneen auton tyttärensä murhan aikoihin.

Kabary Salem oli aiemmin antanut New York Timesille haastattelun, jossa hän väitti tyttärensä kertoneen, että joku seuraa häntä. Poliisin mukaan näiden Salemin lausuntojen tarkoitus oli vaikeuttaa poliisitutkintaa.

Ola Salem työskenteli vapaaehtoisena kotiväkivaltaa kokeneiden musliminaisten turvakodissa New Yorkissa.

Kabary Salem edusti nyrkkeilyurallaan Egyptiä. Hän otteli olympialaisissa vuosina 1992 ja 1996. Myöhemmin hän siirtyi ammattilaiskehiin ja ylsi vuonna 2004 WBO-liiton MM-otteluun, jonka hävisi.

Vuonna 1999 Salemia vastaan otellut Randie Carver kuoli kehässä aiheutuneisiin vammoihin. Salem tyrmäsi Carverin, joka menetti tajuntansa ja kuoli myöhemmin sairaalassa.