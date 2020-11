Elina Gustafssonin, 28, elämä mullistui viikossa – kertoo nyt kipeästä päätöksestään: ”Tämä oli liikaa”

Elina Gustafsson kertoi keskiviikkona lopettavansa nyrkkeilyuransa. Päätös syntyi poikkeuksellisen nopeasti.

Vielä kolme viikkoa sitten Elina Gustafsson harjoitteli sata lasissa tähtäimenään ensi kesän Tokion olympialaiset, jotka olisivat hänen ensimmäisensä. Olympiapaikka oli kaikkea muuta kuin varma, mutta kovat tavoitteet eivät olleet lannistaneet porilaislähtöistä nyrkkeilijää ennenkään.

Sitten tapahtui jotain, joka yllätti Gustafssonin itsensä ja etenkin hänen läheisensä. Kovat selkäkivut pakottivat hänet tapaamaan lääkäriä, jolla oli kerrottavanaan huonoja uutisia.

Piinaava kipu johtui välilevyn pullistumasta.

– Jokaisen loukkaantumiseni kohdalla olen punninnut, onko urheilu kaiken sen kivun arvoista. Joka kerta on ollut, mutta tämä oli liikaa. Tämä selkä, se oli niin kauhea, Gustafsson kertaa IS:lle.

Gustafsson yritti uskotella vielä hetken, että kaikki on kunnossa eikä selkävamma ole niin paha.

Lopulta järki vei voiton tunteesta. Hän päätti lopettaa uransa, vain 28-vuotiaana.

– Huusin sängystä noustessa, että kaikki on hyvin, vaikka ei todellakaan ollut. Olen niin energinen ja liikkuva tyyppi, että minulle liikuntakyvyn menettäminen olisi yksi pahimmista asioista. Tajusin, että olen tullut nyrkkeilijänä tieheni päähän eikä jatkaminen ole enää sen riskin arvoista.

Gustafsson Helsingin Tarmon treenisalilla Vallilassa toukokuussa. Katse oli vielä silloin tiukasti Tokion olympialaisissa.­

Gustafsson kertoo tehneensä lopettamispäätöksensä vain viikon kuluttua diagnoosistaan. Hän ei hiiskunut siitä edes läheisilleen, jotta pystyisi käsittelemään asian ilman muiden asettamia paineita ja johdattelua.

– Halusin tehdä päätöksen yksin. Toki olen pallotellut aihetta paljon terapiassa ja urheilupsykologin kanssa, että olihan se ollut tapetilla aiemminkin.

Gustafssonin läheisten yllätys olikin suuri, kun hän täräytti heille lopettamisuutisensa.

– Viime viikot ovat olleet hauskaa aikaa: ihan kuin olisin elänyt uudestaan kaapista ulos tulemiseni. Lohdutin itseäni, että tämähän on tuttua hommaa. Onneksi kaikki olivat tosi kannustavia ja ymmärtäväisiä, vaikka yllättyivätkin nopeasta päätöksestäni, hän nauraa.

Gustafsson on päässyt harjoittelemaan uutta arkea vasta vähän aikaa – mutta kokemus on ollut hänen mukaansa todella vapauttava. Joustava arki on yllättänyt iloisesti tiukkaa ja kurinalaista elämää vuosikausia eläneelle naiselle.

– Huomaan, että rutiinit ovat menneet uusiksi. Minun ei tarvitse rampata vaa’alla, voin syödä ja liikkua paljon vapaammin eikä ole pakko käyttää sykevyötä enää joka paikassa.

Rennommasta arjesta nauttiva ex-nyrkkeilijä kotonaan keskiviikkona.­

Gustafsson aikoo keskittyä jatkossa hiljattain perustamaansa, erilaisia valmennus- ja luennointipalveluja tarjoavaan Team Huikee -yritykseensä ja elämäkertaprojektiinsa. Treenaaminenkin pysyy päivittäisessä ohjelmassa.

Aloillaan hän ei halua – eikä pysty – olemaan kovin kauaa.

– Minua motivoivat merkityksellisyys, nautinto ja se, että voin motivoida ja auttaa ihmisiä. Se on mun juttu.

Gustafssonin urheilusaavutukset ovat komeita: Euroopan mestaruus, MM-pronssi, PM-kulta ja kolme Suomen mestaruutta.

Gustafsson juhlii 69-kiloisten EM-kultaansa Bulgarian Sofiassa vuonna 2018. Hän kukisti loppuottelussa Venäjän Jaroslava Jakushinan.­

Päällimmäisenä muistona on kuitenkin viime vuoden Euroopan kisat Valko-Venäjälle, joiden avajaisseremoniassa hän sai kunnian kantaa Suomen lippua.

Kokemus on jättänyt ikuisen muistijäljen Gustafssoniin.

– Ne jäi mun olympialaisiksi. Lipun kantamisella oli ihan valtava merkitys minulle monella tasolla – se oli urani ja elämäni hienoin kokemus. Sitä tunnetta ei pysty sanoin kuvailemaan, kun kantaa lippua ja varmaan 100 000 ihmistä hurraa mulle.

– Uskomaton kokemus, Gustafsson hengähtää ja tulee samalla niputtaneeksi myös upean nyrkkeilyuransa.