Brittilähteet: Robert Heleniuksen haaveille kolaus – Tyson Fury on valinnut seuraavan vastustajansa

Tyson Fury on valinnut vastustajansa joulukuun 5. päivä Lontoossa järjestettävään otteluun.

WBC-nyrkkeilyliiton raskaansarjan maailmanmestari Tyson Fury, 32, ilmoitti lokakuun alkupuolella, että uusintaottelu yhdysvaltalaista Deontay Wilderiä vastaan peruuntuu. Raskassarjalaiset eivät saaneet sovittua otteluajankohtaa määräaikaan mennessä.

Englannin Manchesterissa syntynyt Fury ilmoitti, että hänen tavoitteenaan on otella Lontoossa 5. joulukuuta Wilderin sijasta jotain muuta raskaansarjan huippunimeä vastaan.

Furyn ja Wilderin uusintamatsin kariuduttua ”Nordic Nightmare” eli suomalaisottelija Robert Helenius, 36, ilmoittautui oitis vapaaehtoiseksi Furyn haastajaksi.

Heleniuksen osakkeet lähtivät nousuun viime maaliskuussa, kun hän otti huippuluokan yllätysvoiton tyrmäämällä tappiottoman puolalaisen, Adam Kownackin.

– Kaikki on mahdollista Robbelle tällä hetkellä. Hän on rankinglistoilla riittävän korkealla, ja pitää muistaa, että Kownacki-ottelu oli yksi isoimmista matseista koko vuonna. Kyllä sieltä (Furyn leiristä) ollaan yhteydessä, jos heitä kiinnostaa, kommentoi Heleniuksen manageri Markus Sundman IS:lle lokakuussa.

Heleniuksen haaveet ovat kuitenkin nyt kokeneet kolauksen.

Brittilehti The Independent kirjoitti maanantaina TalkSport-radiokanavaa siteeraten, että Fury on valinnut joulukuun vastustajakseen saksalaisen Agit Kabayelin.

Maarianhaminassa harjoitteleva Robert Helenius olisi ollut valmis kohtaamaan maailmanmestari Tyson Furyn.­

28-vuotias Kabayel on voittanut ammattilaisuransa kaikki 20 ottelua. Vuonna 2016 hän voitti raskaansarjan Euroopan mestaruuden.

Independentin mukaan Furyn promoottori Frank Warren on vahvistanut asian.

– Annamme haluamallemme vastustajalle, joka on Kabayel, 24 tuntia aikaa allekirjoittaa tarjous. Hän on voittamaton ja päihittänyt muun muassa Derek Chisoran. Hän on tällä hetkellä kiinni tarjouksessa ja me odotamme, Warren oli kertonut.

Myös Helenius on voittanut urallaan Chisoran, Helsingissä joulukuussa 2011. Joskin tuomariäänin tullutta tuomiota pidettiin kyseenalaisena.

Saksalainen Agit Kabayel on Tyson Furyn leirin valinta joulukuun otteluun. Furyn promoottori odottaa nyt, hyväksyykö Kabayel tarjouksen.­

Wilder, jonka Fury mätki luovutuskuntoon Las Vegasissa viime helmikuussa, on sen sijaan edelleen vahvasti sitä mieltä, että hänen ja Furyn välisen kolmannen kohtaamisen pitäisi toteutua.

Vuonna 2018 heidän ensimmäinen matsinsa päättyi tasapelituomioon.

Viime viikonloppuna Wilder julistikin Furyn pelkuriksi ja vaati, että britin ”on aika olla mies ja sanojensa mittainen”.