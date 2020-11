Raskaansarjan iskijä Oleksandr Usyk voitokas Wembleyllä – ”Haluan kiistattomaksi maailmanmestariksi”

Oleksandr Usyk pehmitti Derek Chisoran.

Ukrainalainen Oleksandr Usyk otti selkeän pistevoiton britannialaisesta Derek Chisorasta Lontoon Wembleyllä käydyssä nyrkkeilyn raskaansarjan ottelussa ja astui samalla askeleen kohti himoitsemaansa MM-titteliottelua.

Tuomarien pisteet merkittiin Usykille kahdentoista erän jälkeen 117–112, 115–113 ja 115–113.

Ottelua seuraamaan ei päästetty yleisöä, mutta kehän reunalla tapahtumia seurasi WBA-, WBO- ja IBF-liittojen raskaansarjan maailmanmestari Anthony Joshua.

Usyk, 33, on Joshuan WBO-tittelin seuraava pakollinen haastaja, ja heti ottelun jälkeen hän ilmoitti haluavansa titteliotteluun.

– Ehdottomasti. Haluan kiistattomaksi maailmanmestariksi, en vain maailmanmestariksi, Usyk sanoi BBC:n mukaan.

Usyk on voittanut kaikki 18 otteluaan ammattilaisena. Chisoralle tappio oli 42 ammattilaisottelun mittaisella uralla jo kymmenes, ja tappioiden joukossa on Robert Heleniukselle joulukuussa 2011 Helsingissä kärsitty kiistelty pistehäviö. Chisora on hävinnyt myös Vitali Klitshkolle ja kahdesti sekä Tyson Furylle että Dillian Whytelle.