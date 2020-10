Kuva vedonlyöntitositteesta paljasti Floyd Mayweatherin ”kevyen voiton” – jättipotti on nyrkkeilylegendalle taskurahaa

Floyd Mayweather Jr. löi vetoa Teófimo Lópezin voiton puolesta.

Floyd Mayweather on jo lopettanut nyrkkeilyuransa, joka toi hänelle miljardiansiot­

Ammattilaisnyrkkeily sai lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen aikaa uuden tähden, kun yhdysvaltalais-hondurasilainen Teófimo López, 23, otti haltuunsa kevytsarjan WBA-, WBO- ja The Ring -nyrkkeilylehden maailmanmestaruusvyöt. Hän pitää hallussaan myös IBF-liiton MM-vyötä ja on näin kaikkien aikojen nuorin neljän vyön haltija.

López yllätti monet päihittämällä vahvana suosikkina Las Vegasissa käytyyn otteluun lähteneen ukrainalaisen Vasil Lomatshenkon, 32.

Vaikka moni yllättyi, moni myös odotti superlupaavana pidetyn Lópezin voittoa. Yksi heistä oli entinen ammattinyrkkeilijä ja lajin supertähti Floyd Mayweather Jr.

Urallaan kahdeksan MM-titteliä viidessä eri painoluokassa voittanut, kaikkien aikojen parhaana nyrkkeilijänä pidetty Mayweather oli valmis laittamaan rahojaan likoon nuoren haastajan puolesta.

Mayweather esitteli Instagram-tilillään vedonlyöntitositetta. Hän oli lyönyt 6 500 dollarin (noin 5 550 euron) panoksella vetoa Lópezin voitosta.

Kun veto osui kohdilleen, tuloksena oli 20 000 dollarin (noin 17 000 euron) voitto.

– Kevyt voitto, Mayweather kirjoitti.

Kyseessä on toki 43-vuotiaalle nyrkkeilylegendalle pienestä summasta. Talouslehti Forbesin mukaan Mayweather on yksi harvoista urheilijoista, joka on urallaan kerännyt tienestejä yli miljardin dollarin arvosta.

Mayweatherin omaisuuden arvoksi on vuonna 2020 arvioitu noin 565 miljoonaa dollaria eli noin 482 miljoonaa euroa.