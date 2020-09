Jussi Koivula, 36, kohtaa nyrkkeilyn suurlegendan joulukuussa: ”Jussi pääsee elämänsä paikkaan”

Suomalainen nyrkkeilijä Jussi Koivula pääsee haastamaan Sergio Martínezin joulukuussa Espanjassa.

Suomalainen ammattinyrkkeilijä Jussi Koivula, 36, pääsee kohtaamaan yhden nyrkkeilyn suurista legendoista, Sergio Martínezin.

45-vuotias entinen maailmanmestari palasi nyrkkeilykehiin elokuussa kuuden vuoden tauon jälkeen voittamalla Jose Miguel Fandinon seitsemässä erässä. Koivula ja Martinez kohtaavat 5. joulukuuta Espanjassa.

– Jussi pääsee elämänsä paikkaan. Martinezhan on jo vähän iäkkäämpi kaveri, mutta silti vaarallinen ja hyvä nyrkkeilijä, Koivulan manageri Pekka Mäki kertoo Ilta-Sanomille.

Koivulalle mahdollisuus haastaa yksi lajin ikoneista on hieno tilaisuus. 32:sta ammattilaisottelustaan 24 voittanut suomalainen otteli edellisen kerran viime kesänä. Tuolloin tuloksena oli tyrmäystappio Britannian Connor Bennille.

– Jussi lähtee otteluun altavastaajana, mutta aina kun lähtee otteluun, siinä on mahdollisuus. Hienoa, että Jussin uran loppupuolella tulee vielä tällainen mahdollisuus, Mäki myhäilee.

Vaikka edellisestä ammattilaisottelusta on jo aikaa, ei Mäki epäille, etteikö suomalainen ehtisi priimakuntoon ennen joulukuun ottelua.

– Jussihan on aina kunnossa, siitä ei ole mikään kiinni. Nyt tässä on vielä hyvin aikaa joulukuun alkuun valmistautua, ja pystymme luomaan Jussille hyvät harjoitusolosuhteet, joissa voi valmistautua täyspäiväisesti.

Martinezin uran saavutukset ovat hurjaa luettavaa. Vuosina 2010–2014 argentiinalainen oli keskisarjan maailmanmestari yhtäjaksoisesti 50 kuukauden ajan.

Tyrmäysartisti Sergio Martinez iski ja Paul Williams tippui keskisarjan mestaruusottelussa vuonna 2010.­

Vuonna 2011 hänet rankattiin kaikki painoluokat huomioon ottavassa suurten nyrkkeilymedioiden äänestyksessä maailman kolmanneksi parhaaksi nyrkkeilijäksi Floyd Mayweather Juniorin ja Manny Pacquiaon jälkeen.

– Hän on aggressiivinen nyrkkeilijä, todella nopea ja vasurinyrkkeilijänä vaikea vastustaja. Taitava ristiinlyöjä ja todellinen tyrmäysartisti parhaimmillaan, Mäki arvioi Koivulan vastustajaa.

Martinezilla on Koivulaa vastaan puolellaan myös kokoero. Painorajaksi otteluun on sovittu 71 kiloa, mikä on Koivulalle melko korkea.

– Jussihan on tiukassa painossaan välisarjan nyrkkeilijä, ja tässä mennään aika reilusti sarjaa ylemmäs, mutta toivottavasti ylimääräinen paino vähän hidastaa Martinezia.

Martinezin suosio Argentiinassa on valtavalla tasolla. Vuonna 2012 vasenkätinen tyrmäyskone valittiin Argentiinan vuoden urheilijaksi ennen taekwondon olympiavoittajaa Sebastián Crismanichia ja jalkapallon supertähteä Lionel Messiä.

Suomalaisnyrkkeilijälle tämän tason vastustaja ei ole jokapäiväistä herkkua. Nyt Koivulalla on mahdollisuus väläyttää taitojaan ottelussa, jota seurataan Etelä-Amerikassa silmä kovana.

– Kyllä se iso nimi on, ja ottelun myötä Jussikin varmaan tulee aika monelle argentiinalaiselle tutuksi, Mäki myhäilee.