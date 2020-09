Vilma Viitanen, 19, näki lapsena jotain, joka muutti hänen elämänsä suunnan – on nyt Suomen huippu armottomassa lajissa

Nyrkkeilijä Vilma Viitanen on teatteriperheen musikaalinen lapsi, joka haaveilee olympiakullasta nyrkkeilyssä.

Nyrkkeilylahjakkuus Vilma Viitanen näkee, että nyrkkeilyssä on paljon samaa kuin taiteessa.­

Nyrkkeily on raaka ja armoton laji.

Siinä on jotain alkukantaista ja eläimellistä, kun kaksi ottelijaa kohtaa toisensa: Tarkoitus on lyödä toista niin kovaa kuin mahdollista. Tarkoitus on satuttaa toista.

– Tottahan tuo on. Kehässä on kaksi ottelijaa, jotka ovat valmiit antamaan kaikkensa voittaakseen. Olet siellä aivan yksin, etkä voi syyttää ketään muuta kuin itseäsi, jos saat köniisi, kertoo Vilma Viitanen, 19.

Viitanen istuu tamperelaisteatterin katsomossa – ja puhuu intohimoisesti nyrkkeilystä.

Olisi luonnollista, jos Viitasen elämä pyörisi juuri teatterin ja taiteiden ympärillä. Mikkelistä lähtöisin oleva nuori nainen tulee kulttuurisuvusta. Vanhemmat ovat ammattinäyttelijöitä, ja suku on muutenkin täynnä kulttuurialan osaajia.

Viitanenkin on nuoruudessaan soittanut viulua ja näytellyt.

Nyt hän on kuitenkin yksi Suomen lupaavimmista nyrkkeilijöistä.

– Se voi kuulostaa alkuun hassulta yhdistelmältä, että teatteriperheestä tulee nyrkkeilijä, joka soittaa viulua, Viitanen naurahtaa.

– Mutta ei se lopulta niin erikoista ole. Tietyllä tavallahan nyrkkeilykin on taidetta.

Viitanen tutustui nyrkkeilyyn teatterissa.

Mikkelin teatterissa järjestettiin nyrkkeilyilta. Viitasen perhe oli katsomossa, sillä perheen isä Vintte Viitanen oli tapahtumassa juontajana ja laulajana.

Vilma Viitanen vaihtoi viulun nyrkkeilyyn.­

Seitsemänvuotias Vilma Viitanen oli tuossa iässä ehtinyt jo istua monissa teatterinäytöksissä, mutta nyt hän näki elämänsä näytöksen.

– Siinä oli jotain vangitsevaa, vaikka pikkutyttö olinkin. Vaikutuksen tekivät niin kehässä olleet ottelijat kuin koko ottelutapahtuma. Oli komeita valoja, show’ta ja tunnelmaa.

– Ajattelin, että olisipa siistiä päästä tuonne itsekin.

Nyrkkeilyillan jälkeen Viitanen vietiin yhdessä isoveljensä kanssa ensimmäisiin nyrkkeilyharjoituksiin. Se oli luontevaa, sillä isä ja isoisäkin olivat nuoruudessaan nyrkkeilleet.

– Olin jo ensimmäisissä harjoituksissa ihan ”kikseissä”, kun pääsimme lyömään pistehanskoihin. Eikä rakkaus ole sen jälkeen laantunut, hän innostuu.

Rakkautta on ruokkinut myös nyrkkeilyn tuomat suuret tunteet. Viitanen kertoo olevansa hyvin herkkä ja tunteellinen ihminen, joka reagoi eri asioihin voimakkaasti. Hän epäilee tunteellisuuden tulleen verenperintönä näyttelijävanhemmilta.

Teatteri on Vilma Viitaselle tuttu paikka. Teatterissa hän rakastui nyrkkeilyynkin.­

– Voin pillahtaa itkuun jostain tosi tyhmästä asiasta, esimerkiksi huonon harjoituksen jälkeen. Voitetun ottelun jälkeen fiilis taas on sellainen, etten ole kokenut vastaavaa elämässäni missään muussa asiassa.

Voittamaan hän on tottunut.

Viitanen ei ole vuosiin hävinnyt ainuttakaan ottelua kotimaisissa turnauksissa. Hän ymmärsi jo nuorena, että voisi päästä nyrkkeilyssä pitkälle.

Siksi viulunsoittokin sai teinivuosina jäädä, kun oli pakko valita kahden aikaa vievän harrastuksen väliltä.

– Mummoni oli surullinen, kun lopetin viulunsoiton. Sanoin hänelle kuitenkin, ettei musiikki elämästäni mihinkään katoa, eikä niin ole käynytkään. Minulla on kotona kitara ja Mikkelissä käydessä soitan aina pianoa, Viitanen hymyilee.

Eikä musiikkiin tai teatteriin liittyvän taiteellisuuden ja luovuuden tarvitse kadota nyrkkeilykehässäkään.

Mitä pidemmälle Viitasen nyrkkeilyura on edennyt, sitä enemmän nyrkkeilystä on paljastunut uusia puolia.

Nyrkkeily on toki aina armotonta kaksinkamppailua, eikä toisen naamaan lyömisessä ole varsinaisesti mitään kaunista. Samaan aikaan nyrkkeily on paljon muutakin.

– Onhan se kaunista, kun katsoo maailman parhaimpien nyrkkeilijöiden otteluita. He ovat niin taitavia, että heidän liikkeensä on helpon ja sulavan näköistä. Toivottavasti pystyn joskus samaan.

Nyrkkeily on rytmikästä, melkein kuin tanssia. Kaikki aistit ovat hereillä, äänet kuuluvat, kehän ulkopuolisiakin asioita rekisteröityy, vaikka on toisaalta täysin keskittynyt vastustajaan.

Kehään nouseminen on kuin menisi teatterinäyttämölle.

Vilma Viitanen poseerasi Tampereen työväen teatterin lavalla.­

Nyrkkeily on osittain yhdistelmä taidetta ja urheilua.

Ehkä se sopiikin juuri siksi niin hyvin Viitaselle.

– Myöhemmin olen ymmärtänyt, että omasta taustani on varmasti hyötyä myös nyrkkeilykehässä. Nyrkkeily ei ole sitä, että mennään silmät kiinni hakkaamaan toista. Vaan se on ennen kaikkea teknistaktinen laji, jossa mietit jatkuvasti jokaista liikettäsi.

– Vähän samaa siinä on kuin viulunsoitossa. Molemmat vaativat todella syvää keskittymistä, mutta myös reagointikykyä.

Viitanenkin on esiintyvä taiteilija.

Hän ei vain esiinny samoilla estradeilla kuin muu suku.

Vilma Viitanen on teatteriperheestä, mutta valitsi urakseen nyrkkeilyn.­

Edellisen kerran suomalainen juhli olympiakultaa nyrkkeilyssä vuonna 1952, kun Pentti Hämäläinen nappasi kääpiösarjan kultamitalin kotikehässä Helsingissä.

Viimeistään vuonna 2024 suomalainen juhlii jälleen, jos kaikki menee Vilma Viitasen suunnitelmien mukaan.

– Pariisin olympialaissa tavoitteena on tietenkin kulta. Ei kai sitä yksikään nyrkkeilijä lähde häviämään otteluita etukäteen, hän kertoo.

Aivan tuulesta temmattu tavoite ei ole.

Viitanen on voittanut junioriluokissa kahdeksan Suomen mestaruutta ja on alle 17-vuotiaiden EM-hopeamitalisti. Tilille on tullut myös kovia kansainvälisiä päänahkoja, joista merkittävin lienee voitto Aasian mestarista ja nuorten olympialaisten hopeamitalistista Porntip Buapasta.

Siirtyminen naisten sarjoihin on ollut myös voitokas: keväällä Viitanen otteli 60-kiloisten sarjan voittoon arvostetussa GeeBee-turnauksessa Helsingissä.

Viitanen on tietyssä mielessä ensimmäisiä uuden sukupolven kärkinyrkkeilijöitä, sillä hän on aloittanut lajin jo pikkutyttönä. Eva Wahlström, Mira Potkonen ja Elina Gustafsson tutustuivat nyrkkeilyyn vasta teininä tai jopa aikuisiällä.

– Pohjani ovat hyvät, sillä olen harjoitellut ja kilpaillut jo niin kauan. Koen olevani taitava ja pystyn käyttämään kehässä omaa päätäni.

– Eikä ole lasileukaa, hän naurahtaa.

Viitasta ei ole koskaan tyrmätty.

– Pari kertaa olen nähnyt tähtiä. Silloin kehässä vastassa ovat olleet isoveljeni ja poikaystäväni, jotka molemmat nyrkkeilevät.

VilmaViitasen kova tavoite on voittaa olympiakultaa Pariisissa 2024.­