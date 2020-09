Eva Wahlström on raskaana – ex-nyrkkeilijä julkaisi suloisen kuvan: ”Hirveän onnellisia ollaan”

Eva Wahlström odottaa lasta puolisonsa Niklas Räsäsen kanssa.

Nyrkkeilyuransa hiljattain lopettanut Eva Wahlström paljasti perjantaina iloisen uutisen. Hän odottaa lasta puolisonsa Niklas Räsäsen kanssa.

Wahlström, 39, julkaisi Instagramissa vihjailevan kuvan, jossa oli perheenjäsenten jalkojen lisäksi odottamassa pienet kengät.

– Räsästä pukkaa, Wahlström kirjoitti sydämen kera.

Wahlström vahvisti vauvauutisen Ilta-Sanomille.

– Mä olen hirvittävän iloinen ja kiitollinen siitä, että keho pystyy tähän kaiken sen rääkin jälkeen, minkä se on läpikäynyt. Se on musta huikeaa, Wahlström totesi puhelimitse pitkään nyrkkeilyuraansa viitaten.

– Hirveän onnellisia ollaan, hän sanoi.

Vauvan lasketun ajan Wahlström piti vielä perhepiirissä.

Wahlströmin ja myös nyrkkeilijänä tunnetun Räsäsen, 33, perheeseen kuuluvat molempien pojat aiemmista suhteista.

Wahlström ilmoitti mittavan ja menestyksekkään nyrkkeilyuransa loppumisesta maaliskuussa. Hän otteli viimeisen kerran helmikuussa. Wahlström saavutti urallaan muun muassa WBC-liiton maailmanmestaruuden vuonna 2015. Hän on myös kolminkertainen EM-mitalisti.

Wahlström otteli ammattilaisena 27 kertaa: voittoja tuli 23, ratkaisemattomia 2 ja tappioita 2.

Nyrkkeilyn ulkopuolella Wahlström on tunnettu muun muassa taidemaalarina ja huonekalusuunnittelijana. Hän on aloittamassa maisteriopintoja Aalto-yliopistossa contemporary design -koulutusohjelmassa, joka on jatkoa hänen tila- kalustesuunnittelun opinnoilleen.

Syksyllä Wahlström nähdään myös MTV:llä käynnistyvän Penkinlämmittäjät-ohjelman panelistina.