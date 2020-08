Titteliottelua janoavan Robert Heleniuksen rasva palaa rääkissä – tällaiset ennätysraudat hän runttasi ”voimakauden” aikana

Koronapandemia on siirtänyt Robert Heleniuksen seuraavaa ottelua, mutta hän on käyttänyt tauon armottomaan harjoitteluun Ahvenanmaalla.

Titteliottelua janoava Robert Helenius on treenannut itsensä elämänsä kuntoon. Ennätykset paukkuvat rautatankojen kanssa ja kroppa on tikissä.

Maaliskuu 2020.

Raskaan sarjan ammattinyrkkeilijä Robert Helenius otti New Yorkissa uransa isoimman voiton, kun hän – monen yllätykseksi – tyrmäsi puolalaisen Adam Kownackin, ottelun suuren ennakkosuosikin. Ottelun jälkeen hehkutettiin paitsi Heleniuksen sensaatiomaista voittoa myös hänen huippuunsa viritettyä tiukkaa kroppaansa ja kovaa kuntoaan.

Näistä piirteistä Heleniusta ei välttämättä ollut tunnettu aikaisemmin.

Robert Helenius (oik.) iski maaliskuussa uransa suurimman voiton. Puolan Adam Kownacki taipui suomalaisnyrkkeilijälle neljännessä erässä tyrmäyksellä.

36-vuotias Helenius oli loistavassa kunnossa niin fyysisesti kuin henkisestikin, ja valmiina vieläkin isompien otteluiden parrasvaloihin. Sitten koronaviruspandemia iski toden teolla Suomeenkin. Reilu viikko New Yorkissa käydyn ottelun jälkeen tulivat voimaan valmiuslait ja rajat menivät kiinni.

Voitolla Helenius käynnisti uransa uudelleen.

Helenius ja muut huippu-urheilijat ympäri maailman ajautuivat epävarmaan tilanteeseen.

– Olisihan se ollut hienoa päästä uudestaan ottelemaan, kun oli hyvässä vauhdissa ja takana oli uusi nousu. Kyllähän se ottaa psyyken päälle, Helenius muistelee koronakevään tunnelmia.

Helenius uskoo olevansa nyt vieläkin paremmassa kunnossa kuin maaliskuussa New Yorkissa.

Alkuperäisissä suunnitelmissa Heleniuksen seuraavaa ottelua oli kaavailtu kesän loppuun.

Elokuu 2020.

Robert Helenius on treenannut koko koronakevään ja -kesän kotimaisemissaan Ahvenanmaalla. Oma sali ja Ahvenanmaan rauhallinen virustilanne ovat pitäneet huolta siitä, että harjoittelu ja elämä noin muutenkin ovat jatkuneet suhteellisen normaalisti.

Ja treeniä onkin sitten riittänyt. Kun seuraava ottelu siirtyi hamaan tulevaisuuteen, Helenius on valmentajansa Johan Lindströmin kanssa keskittynyt harjoitteluun.

Takana on esimerkiksi kahdeksan viikon voimakausi.

Helenius harjoittelee usein kahdesti päivässä.

– Olen vieläkin paremmassa kunnossa kuin mitä silloin maaliskuun matsin aikana, Helenius kertoo.

Voimajakson aikana paukkuivat ennätykset.

– Penkistä 150 kiloa, maastaveto 225 kiloa ja kyykky 165 kiloa. Ei ehkä tänään menisi, mutta silloin kun oli voimakausi niin tein ennätykset kaikissa, Helenius sanoo.

Voimanostokolmikon lisäksi nyrkkeilijän kroppaa laitettiin tiukkaan kuntoon monipuolisesti muillakin liikkeillä. Oli vatsalihasliikkeitä ja selkätreeniä.

Heleniuksen treenikesään mahtuu myös kolmen viikon sparrijakso, kun hän sai Ahvenanmaalle vieraakseen islantilaisen Kolbeinn Kristinssonin.

Syksyn korvilla kova treeni on vain jatkunut.

Helenius odottaa titteliottelua kuumeisesti.

– Käydään viisi kertaa viikossa juoksemassa, lyödään säkkiä ja tehdään kuntopiirejä. Välillä olemme vähentäneet treenit yhteen kertaan päivässä, mutta vähintään kolmesti viikossa me treenataan kaksi kertaa päivässä.

Vaikka seuraavan ottelun ajankohta ei ole vielä varma, Heleniusta ajaa eteenpäin iso tavoite: WBA-liiton maailmanmestaruus.

– Toivon, että pääsen ottelemaan mahdollisimman nopeasti. Täytän 37 tammikuussa. Olen nyrkkeillyt yli 20 vuotta. Kyllä mä haluaisin saada sen maailmanmestaruusottelun pikkuhiljaa!

– Me yritetään saada iso matsi seuraavaksi, Helenius jatkaa ja kertoo manageri Markus Sundmanin käyvän jatkuvasti keskusteluja tulevasta ottelusta.

Helenius toivoo, että iso ottelu olisi jo tämän vuoden puolella. Paljon riippuu toki myös pandemiasta.

Maaliskuiseen otteluun Helenius lähti itsevarmana. Ja vaikka voittoa kutsuttiin sensaatioksi, nyrkkeilijälle itselleen se ei ollut mikään yllätys. Olihan hän saanut pitkästä aikaa harjoitella terveenä.

– Kun olin saanut kahden vuoden aikana treenata loukkaantumatta ja treeneissä oli menty eteenpäin, tiesin kyllä mihin pystyin.

– Ja tiesin, että tämän kun voitan niin olen takaisin siellä top kympissä.

Itsevarmuus ei ole karissut, vaikka koronatilanne onkin aiheuttanut epävarmuutta. Askel kerrallaan kohti mestaruusvyötä siis!

– Ihan kenellä vaan se vyö on, kaikki ovat voitettavissa.

Robert Helenius on uransa aikana saavuttanut isoja voittoja ja menestystä, mutta yli kahteen vuosikymmeneen on mahtunut myös vaikeita jaksoja. Yksi sellainen osui vuosiin Saksassa. Aikaa sävyttivät loukkaantuminen ja erimielisyydet nyrkkeilytalli Sauerlandin kanssa.

– Asuin Saksassa kuusi vuotta ja olin aika maassa, kun en tiennyt jatkuuko ura. Tammikuussa 2011 oli olkapääleikkaus, ja sen jälkeen oli sellaiset viisi, kuusi vuotta kun olkapää oli treeneissä aina kipeänä.

Nousut vaikeuksien synnyttämistä kuopista eivät ole olleet aina helppoja.

– On välillä joutunut kyllä kaivaa aika syvälle, että on saanut motivaatiota treenata, Helenius sanoo.

Harjoittelu on kuitenkin aina ollut Heleniuksen henkireikä.

– Olen sellainen, että jos ei treenaa niin tulee depressio. Joka päivä ei ole hyvä fiilis, mutta kun vaan treenaan, niin se pitää pään kasassa.

– Ja meikä on myös aika kova syömään, joten jos en treenaa, niin paino nousee aika nopeasti. Joten vaikka ura loppuu jossain vaiheessa, niin treenaamista en kyllä lopeta ikinä, Helenius jatkaa.

Pitkän uran, edelleen eteenpäin ajavien nyrkkeilyhaaveiden ja tiukan treenin takana on simppeli asia; Helenius nauttii edelleen valtavasti nyrkkeilystä.

– Sehän se pointti on. Treenaaminen ja raataminen ennen ottelua ei aina ole kivaa. Mutta ottelu, se fiilis, adrenaliini ja jännitys, kaikki ne pelkotilat ja muut, ne motivoivat. Tietää, että elää.

Yksi kesän suurista nyrkkeilypuheenaiheista on ollut raskaan sarjan legendan Mike Tysonin paluu nyrkkeilykehään. Tyson, 54, on kohtaamassa syyskuun 12. päivä näytösottelussa Roy Jones Juniorin.

Miker Tyson aikoo palata kehään.

Helenius uskoo, että legendojen kohtaaminen – vaikkakin vain näytösottelussa – kiinnostaa kansaa.

– Varmasti katson itsekin ottelun ihan vaan siksi, että Mike Tyson on legenda ja kiinnostaa totta kai, millä tavalla hän ottelee vuonna 2020.

Helenius ei tyrmää vanhojen kehäkettujen paluuotteluita.

– Toki Tyson näyttää olevan hyvässä kunnossa, mutta en usko, että he pyrkivät mihinkään maailmanmestaruusotteluihin.

Viime viikonloppuna raskaassa sarjassa puhutti puolestaan Dillian Whyte tyrmäystappion venäläiselle Aleksandr Povetkinille. Brittiläistä Whyteä, 32, pidettiin WBC-luokan ykköshaastajana ja hänen toiveissaan oli kohdata ensi vuonna käytävän Tyson Furyn ja Deontay Wilderin välisen MM-ottelun voittaja. Tappio oli noille toiveille iso kolaus.

– Olen ollut Povetkinin sparrileirillä. Se taisi olla vuonna 2018, kun hän valmistautui otteluun Wladimir Klitschkoa vastaan. Povetkin on tosi tekninen nyrkkeilijä. Tiesin, että jos hän pääsee osumaan kunnolla niin siinä on se vaara, että Whyte on pahassa tilanteessa, Helenius kommentoi Povetkinin yllätysvoittoa.

Helenius asuu ja harjoittelee Ahvenanmaalla.