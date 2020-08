Korona vei Eva Wahlströmin suunnitellut työt – näin hän puhuu raha-asioistaan ja uransa tienesteistä

Eva Wahlström oli suunnitellut tekevänsä yritysvalmennuksia. Niitä ei kuitenkaan koronan takia ole ollut.

Eva Wahlström on jo ehtinyt nyrkkeilyuransa jälkeen touhuta kaikenlaista, vaikka uran viimeinen ottelu oteltiin vasta helmikuussa.

Siirtyminen siviilielämään on sujunut melko mutkattomasti, vaikka koronapandemian takia Wahlströmiltäkin lähti osa töistä alta.

– Olin suunnitellut saavani tuloja yritysvalmennuksista, joita olen jo tehnytkin jonkin verran. Mutta koronan takia niitä ei nyt ole ollut, Wahlström kertoo.

– Tuloja on kuitenkin tullut esimerkiksi taideduuneista.

Wahlström ei ole huolissaan perheensä taloudesta.

– Meillä ei ole mitään hätää. Minulla on kontakteja, koulutusta, osaamista ja intoa tehdä asioita. Niklas jatkaa nyrkkeilyä ja toimii myös valmentajana, Wahlström kertoo aviomieheensä Niklas Räsäseen viitaten.

Pari viikkoa sitten julkaistiin Wahlströmin suunnittelema ensimmäinen huonekalu, whiskey chair. Taiteen kandidaatin tutkinnon lisäksi Wahlströmillä on liikunnanohjaajan tutkinto.

Nyrkkeilyuralta Wahlströmille ei jäänyt roppakaupalla ylimääräistä rahaa sukan varteen.

– Elätin itseni ottelupalkkioilla ja sponsorituloilla ja tein myös töitä. Elimme ihan hyvin, mutta emme mitenkään rikastuneet. En nyrkkeillyt rahan takia.

Eva Wahlström on ylpeä suunnittelemastaan tuolista.

Wahlströmin agenttina työskennellyt Petri Paimander arvioi helmikuussa Ilta-Sanomille, että Wahlström olisi tienannut otteluliksoilla 10 vuoden ammattilaisuransa aikana noin 250–300 000 euroa ilman muille tahoille maksettuja vähennyksiä.

Oikeasti summa on pienempi, sillä Wahlströmiltä on urallaan jäänyt palkkoja saamatta tai sovitusta palkkiosta on maksettu vain puolet.

Wahlströmin entinen valmentaja Risto Meronen sanoi aiemmin, että suunnilleen kaikki, mitä Wahlström on palkkioina tienannut, on mennyt kuluihin.

Wahlström uskoo, että tulevaisuudessa parhaat naisnyrkkeilijät tienaavat huomattavasti suurempia summia.

– Kymmenen vuoden päästä naiset ovat kiinni isoissa rahoissa. Taso nousee, ihmiset alkavat hyväksyä naisnyrkkeilyn ja myös kiinnostua siitä, Wahlström sanoo.

– En silti ole katkera, ettei minun aikanani palkkiot olleet suurempia, sillä yleisöä ei ollut. Olen iloinen, että olen ollut rakentamassa kulttuuria ja nauttinut yli 20 vuotta kestäneestä matkasta.

Wahlströmin, 39, hieno ura loppui helmikuussa. Viimeisen ottelunsa hän otteli Terri Harperia vastaan, ja hävisi pisteillä.