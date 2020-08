Eva Wahlström, 39, avautuu nyrkkeilyuran jälkeisestä elämästä – ”Heräsin sykkeet koholla ja sydän pamppaillen valmiina suorittamaan”

Eva Wahlström suunnitteli ja julkaisi ensimmäisen oman huonekalunsa. Hänellä on katse tulevaisuudessa.

Eva Wahlström ei kaipaa huippu-urheilijan arkea.

Eva Wahlström laskee tuolin maahan Hakaniemen torin reunalla ja huokaisee ylpeänä. Maassa lepää hänen kahdeksan kuukauden suunnittelutyönsä tuotos, whiskey chair, joka julkaistiin pari viikkoa sitten.

Ohikulkevat ihmiset katsovat hämmästyneinä, kun Wahlström, 39, asettautuu ensimmäiselle itse suunnittelemalleen huonekalulle istumaan keskellä kiireistä Helsinkiä. He ovat tottuneet näkemään Wahlströmin tiukoissa urheiluvaatteissa poseeraamassa kameroille punnituksissa, tai joskus jopa kasvot ruhjottuna ja kaikkensa antaneena tiukkojen otteluiden jälkeen.

Wahlström ei ole jäänyt toimettomaksi sen jälkeen, kun hän lopetti menestyksekkään nyrkkeilyuransa helmikuussa.

Sen lisäksi että hän viimeisteli tuolinsa valmistusvaiheeseen, hän on harrastanut ilma-akrobatiaa, tankotanssia, seinäkiipeilyä ja potkunyrkkeilyä. Uusien lajien lisäksi hän on pyöräillyt, uinut ja käynyt kuntosalilla. Ja kiertänyt pakohuoneita, joita hän on edellisen vuoden aikana ratkaissut yli 50.

Vastikään hän on aloittanut uuden tanssiharrastuksen ja pian alkavat maisteriopinnot Aalto-yliopistossa contemporary design – koulutusohjelmassa, joka on jatkoa hänen tila- kalustesuunnittelun opinnoilleen.

– Ilmoittauduin tanssissa kahdeksalle eri viikkotunnille, Wahlström sanoo ja nauraa päälle.

Eva Wahlströmillä on vauhdikkaita harrastuksia.

Opinnot hän aikoo aloittaa rauhallisesti, sillä syksyllä on tiedossa myös maalausprojekteja. Lisäksi Wahlström aloittaa televisiotyöt MTV:llä käynnistyvän Penkinlämmittäjät-ohjelman panelistina.

Kuulostaa vauhdikkaalta. On kysyttävä, täyttääkö entinen nyrkkeilytähti kalenterinsa välttääkseen tyhjiön, joka niin usein aiheuttaa ahdistusta uransa päättäneille huippu-urheilijoille?

– Siitä ei ole kyse. Päinvastoin. Yritän nyt jättää aikaa kaikelle. Minulla vain on niin paljon mielekästä tekemistä ja kova elämännälkä! Haluan kokea asioita, joista olen jäänyt paitsi, Wahlström kertoo.

Nyrkkeilyuransa aikana Wahlström ei esimerkiksi voinut harrastaa ilma-akrobatiaa sirkuksessa. Nyt hän saattaa keikkua korkeuksissa pää alaspäin köyden varassa. Kerran hän putosi niskoilleen. Pahemmin ei onneksi käynyt, mutta tapaus muistutti riskeistä.

Nyrkkeilyurasta ja vakavasta jännetulehduksesta muistuttavat jatkuvat kivut selässä ja jaloissa. Wahlström ei juokse lainkaan eikä mielellään kävelekään pitkiä matkoja. Hän sanoo, ettei vuosi sitten olisi voinut edes kävellä ympäri Hakaniemeä etsimässä täydellisiä kuvauspaikkoja, kuten haastattelupäivänä tehtiin.

Wahlströmin kivut eivät onneksi ole enää yhtä kovia kuin uran aikana. Muutenkin hänen olonsa on nyt paljon terveempi. Etenkin uran viimeisiin otteluihin valmistautuminen vei Wahlströmin äärirajoille ja yli, kun ottelut kerta toisensa jälkeen siirtyivät. Seurauksena oli univaikeuksia ja muitakin terveyshuolia, kuten rytmihäiriöitä.

– Leirillä ennen viimeistä ottelua valvoin 13 yötä 14:stä. Söin unilääkkeitä. Jouduin hakemaan kortisonipistoksia ja söin tulehduskipulääkkeitä. Kun kerran kävelin pullottavan apteekin lääkepussin kanssa kotiin, havahduin, että nyt menee liian lujaa.

Wahlström kertoo päässeensä eroon kaikista lääkityksistään. Uni- ja hermostolliset ongelmat olivat seurausta jatkuvasta stressistä. Stressi taas oli seurausta jatkuvasta painontarkkailusta, paineista ja suorittamispakosta.

– Vielä monta viikkoa lopettamiseni jälkeen heräsin sykkeet koholla ja sydän pamppaillen valmiina suorittamaan, vaikka ei tarvinnut. Olin niin tottunut siihen, Wahlström kertoo.

Wahlström ei kaipaa huippu-urheilua, hän on onnellinen nyt. 11-vuotiaan Leon-pojankin mukaan äiti on nykyään entistäkin chillimpi.

– Myös Niklas (kumppani Niklas Räsänen) on sanonut minulle, että ”sinulle sopii niin hyvin, ettet enää ole nyrkkeilijä”.

Eva Wahlström suunnittelee laajentavansa tuoteperhettä tuolin ympärille.

Wahlströmille lopettaminen ei ollut vaikeaa. Hän oli käsitellyt asiaa kauan ja suunnitellut valmiiksi askelmerkkejä uranjälkeiselle elämälle. Tästä viisaudesta hän haluaa kiittää pitkäaikaista valmentajaansa Risto Merosta.

– ”Ripa” kannusti minua aina panostamaan kouluun ja perheeseen. Hän painotti uranjälkeisen elämän tärkeyttä.

Lopettamisensa jälkeen Wahlströmin oli vaikeaa mennä nyrkkeilysalille. Se jopa jännitti. Kun ensimmäinen lyönti irtosi, tunteet nousivat pintaan.

– Tuli itku. Se oli vapauttavaa. Mistään muusta ei saa samanlaista tunnetta.