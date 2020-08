Nyrkkeilijä Robert Heleniukselta vaadittiin yli 80 000 euron korvauksia – asiassa löytyi sovinto ennen oikeuskäsittelyä

Viimeisimmässä ammattilaisottelussaan 7. maaliskuuta New Yorkissa Robert Helenius yllätti puolalaisen Adam Kownackin.

Nyrkkeilyn raskassarjalaisen Robert Heleniuksen kiista manageri Jaakko Helmisen ja varatuomari Jussi Kokkilan kanssa päättyi ennen oikeuden istuntoa.

Vuonna 2018 uutisoitiin, että nyrkkeilymanageri Jaakko Helminen ja varatuomari Jussi Kokkila vaativat suomalaiselta nyrkkeilyn raskassarjalaiselta Robert Heleniukselta käräjäoikeudessa korvauksia. Summa kohosi korkoineen yli 80 000 euroon.

Asian pääkäsittelyn piti olla tällä viikolla, tiistaina 18. elokuuta, mutta osapuolet pääsivät sopimukseen ennen oikeusistuntoa.

– Sopimus on syntynyt, ja asia on päättynyt. Asia ei edennyt lainkaan oikeuteen asti. Emme halua kommentoida sopimusta. Se ei ole järkevää, ei meidän eikä Robertin kannalta. Robertin urakin on vielä tuossa vaiheessa, niin mitä vähemmän kommentoimme, sen parempi kaikkien kannalta, Kokkila vastasi IS:lle.

Myöskään Helenius tai hänen managerinsa Markus Sundman eivät olleet halukkaita kommentoimaan sovinnon yksityiskohtia.

– Se on nyt pois päiväjärjestyksestä. Pääsemme keskittymään tulevaisuuteen, mikä on Robertille ensisijaisen tärkeää, Sundman sanoi.

– Nyt suunnataan katse eteenpäin.

Tiivistäen sovittelukeinoin lopulta selvinneessä kiistassa oli kyse tästä: Helminen ja Kokkila vaativat Heleniukselta maksamattomia palkkioita.

He kertoivat työskennelleensä vuosina 2014–2015 Heleniukselle pyrkien muun muassa ratkaisemaan tämän riidat entisen nyrkkeilytallinsa, saksalaisen Sauerlandin kanssa.

Helenius puolestaan oli aiemmin sitä mieltä, että yhteistyö Helmisen ja Kokkilan kanssa oli provisiopohjaista. Koska yhteistyö ei johtanut otteluihin, Helenius ei katsonut olevansa velvollinen korvaamaan tehtyä työtä.

Heleniuksen leiri on saanut sovittua kiistan manageri Jaakko Helmisen ja varatuomari Jussi Kokkilan kanssa. Kuva vuodelta 2017, jolloin Helenius voitti Tallinnassa venäläisen Jevgeni Orlovin.

Viimeksi Helenius, 36, otteli maaliskuussa New Yorkissa, jolloin hän otti yllätysvoiton puolalaisesta Adam Kownackista neljännen erän tyrmäyksellä.

Voiton jälkeen Helenius ja hänen managerinsa Sundman ovat puhuneet jopa MM-tittelin tavoittelusta.

Heleniuksen seuraavaakin ottelua suunniteltiin Yhdysvaltoihin, mutta koronaviruspandemian takia tulevaisuus on vielä auki.

– Ei ole vielä mitään kerrottavaa. Yritetään saada lyötyä päivä lukkoon seuraavalle ottelulle, mutta koronan takia on auki, milloin saa myydä lippuja ja missä ottelun voi järjestää, Sundman sanoi IS:lle.